Кудрин предложил способ уменьшить разницу в уровне жизни в регионах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил подход по уменьшению разницы в уровне жизни в российских регионах, он выступает за проведение экспериментов по предоставлению субъектам разного объема прав.

"Мы вообще живем как бы в разных странах по качеству жизни, по возможностям, по уровню жизни. Как создать немножко больше дифференциации и свободы? Мы предлагаем новый подход с ЦСР (Центр стратегического развития): это развитие экспериментов. Давайте начнем, что в ближайшие 20 лет, это период экспериментов. Давайте разным группам регионов предоставим немножко разные права, посмотрим, что из этого получится", — сказал Кудрин в ходе Общероссийского гражданского форума.

Общественный деятель пояснил, что такой подход может осуществляться в разных областях.

"Пусть это будет где-то в образовании, где-то — в транспорте, где-то — в градостроительных условиях, в каких-то жилищных", — сказал он. Кудрин предложил начать с "более-менее" успешных регионов.

Кудрин подчеркнул, что Россия входит в тройку лидеров в мире по разнице подушевого дохода между регионами. Общественный деятель добавил, что валовый продукт различается по российским субъектам в семь раз. Также, по словам Кудрина, в России наблюдается самая большая в мире разница между регионами в ожидаемой продолжительности жизни.