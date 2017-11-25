В Москве в "черную пятницу" около крупных ТЦ образовались большие пробки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Москве из-за "черной пятницы" в субботу около крупных торговых центров образовались большие пробки, передает корреспондент РИА Новости.
В частности в Москве скидки действуют уже пару дней. В субботу это привело к значительному притоку покупателей в магазины и крупные торговые центры. Это создало сложности на дорогах столицы, особенно в районах ТЦ на МКАД, куда общественным транспортом добраться значительно сложнее, чем на своей машине. В итоге, в частности, на Яндекс-картах "покраснели" подъезды к МЕГА "Белая Дача" и расположенному неподалеку аутлету.
Затруднения наблюдаются и на основных магистралях столицы, что не совсем характерно для вечера субботы.
В целом Яндекс оценивает дорожную ситуацию в столице в пять баллов.