В Москве в "черную пятницу" около крупных ТЦ образовались большие пробки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Москве из-за "черной пятницы" в субботу около крупных торговых центров образовались большие пробки, передает корреспондент РИА Новости.

"Черной пятницей" называют старт распродаж в США, когда толпы людей устремляются в магазины, чтобы первыми успеть купить приглянувшиеся вещи со скидкой. В России "сейлы" начинаются позже, как правило, в конце декабря — начале января, однако чтобы не отставать от западных традиций, продавцы на несколько дней в районе "черной пятницы" устанавливают специальные цены на товары.

В частности в Москве скидки действуют уже пару дней. В субботу это привело к значительному притоку покупателей в магазины и крупные торговые центры. Это создало сложности на дорогах столицы, особенно в районах ТЦ на МКАД, куда общественным транспортом добраться значительно сложнее, чем на своей машине. В итоге, в частности, на Яндекс-картах "покраснели" подъезды к МЕГА "Белая Дача" и расположенному неподалеку аутлету.

Затруднения наблюдаются и на основных магистралях столицы, что не совсем характерно для вечера субботы.

В целом Яндекс оценивает дорожную ситуацию в столице в пять баллов.