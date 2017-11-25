Новый глава СЖР знает проблемы российских СМИ не понаслышке, заявил депутат

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Соловьёв, ставший новым председателем Союза журналистов России, не понаслышке знает проблемы всех сфер журналистики в РФ — от газет до телевидения, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Я знаю Владимира Геннадьевича достаточно давно… Он работал и в районных газетах, он работал на телевидении: ведущим, продюсером и журналистом, в том числе и в горячих точках, работал на радио, снимал документальные фильмы. Все грани журналистики ему известны, все проблемы он знает лично", — сказал Левин на съезде СЖР.

Он выразил надежду, что Соловьев станет "объединяющей фигурой" для СЖР.

XII съезд Союза журналистов России прошёл в Москве в субботу, впервые за 25 лет был выбран новый председатель организации, им стал телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв. Также участники съезда заслушали отчеты о работе СЖР за последние 5 лет, наметили приоритетные направления деятельности, утвердили устав Союза в новой редакции и состав секретариата.