Собянин: производительность труда в Москве в 5-7 раз выше, чем на селе

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Производительность труда в Москве в 2,5 раза выше средней по России и в 5-7 раз выше, чем на селе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что с учётом новых технологий на селе все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный качественный труд.

"На примере Российской Федерации могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, а если взять сельскую местность, то в пять, шесть и семь раз", — сказал Собянин в ходе дискуссии с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным о роли агломераций в экономике страны.

Он сослался на исследования, согласно которым производительность труда традиционно повышается при приближении к центру агломераций, а чем дальше от центра, тем она меньше.

"У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий производительности на селе, по большому счёту, не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо ещё кто-то. Но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный качественный труд", — добавил Собянин.

Ранее в этой дискуссии Кудрин отметил, что люди, проживающие ближе к Уралу, за Уралом, на Дальнем Востоке не чувствуют, что они живут в этом современном мире с такими "супервозможностями", которые есть у Москвы, поэтому в регионах "нужны такие же центры, не уступающие по инновационному развитию и качеству жизни".