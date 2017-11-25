Собянин заявил о снижении числа приезжающих в Москву на ПМЖ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Из России за границу ежегодно на постоянное место жительства уезжает до 200 тысяч человек, а число приезжающих в Москву в последнее время снизилось до 10 тысяч, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Знаете, сколько из России уезжает людей ежегодно за границу на ПМЖ? Двести тысяч. А сколько приезжает в Москву? В последнее время эта цифра снизилась до 10 тысяч. Проблема не в том, что они приезжают в Москву, проблема в том, что они уезжают за границу", — сказал Собянин в ходе дискуссии с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным о роли агломераций в экономике страны.

"Москва является по сути форпостом, который пытается хотя бы часть этого потока остановить. Мы являемся защитниками России в этом отношении", — считает он.