Всеволод Богданов стал почетным председателем Союза журналистов России

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. XII съезд Союза журналистов России присвоил Всеволоду Богданову, на протяжении 25 лет возглавлявшему организацию, звание почетного председателя союза.

XII съезд Союза журналистов России проходит в Москве в субботу, впервые за 25 лет был выбран новый председатель организации, им стал телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв. Также участники съезда заслушали отчеты о работе СЖР за последние пять лет, наметили приоритетные направления деятельности, утвердили устав союза в новой редакции и состав секретариата.

Положение о статусе почетного председателя было внесено в устав организации в ходе заседания съезда в субботу.

В новую редакцию устава также вошло предложение о том, что председатель СЖР не может быть избран более чем на два срока подряд, это сделано с целью ротации кадров.