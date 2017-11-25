Мэр Магадана призвал жителей взяться за лопаты и расчистить город от снега

МАГАДАН, 25 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэр Магадана Юрий Гришан обратился к жителям Магадана с просьбой взять лопаты и расчистить город, коммунальщики и дорожники уже не справляются с тем количеством снега, который выпал в столице Колымы в ноябре.

В пятницу на Колыму пришел очередной, уже шестой с начала ноября циклон, который принес сильный ветер и снегопады. За это время они уже трижды нарушали работу магаданского аэропорта, были задержаны десятки авиарейсов. Несколько раз закрывали для всех видов транспорта трассу Магадан-Балаганное-Талон, отменяли занятия в школах Магадана.

"Я обратился к родителям детей, которые ходят в детские сады, в школы, к ученикам и студентам, к руководителям предприятий всех форм собственности – выйти на субботник. И сегодня уже откликнулись наши учреждения культуры, ряд хозяйствующих субъектов на то, чтобы все-таки расчищаться, помочь городу", — заявил Гришан на брифинге.

В течение ноября в Магадане выпала двухмесячная норма снега, а в Северо-Эвенском округе Колымы его количество превысило норму в пять раз, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.

"Мы получили данные от метеорологов. В Магадане количество осадков превышено на 100%, в Эвенске — на 400%. Превышение нормы зафиксировано во всех районах региона", — сказал собеседник агентства.