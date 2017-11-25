Правительство одобрило законопроект о регулировании оплаты труда судей

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, согласно которому планируется определить регулирование оплаты труда судей и работников аппаратов судов, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается устранить правовую неопределенность в законодательстве в части регулирования оплаты труда судей и работников аппаратов судов.

"Одобрить проект федерального закона "О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен 13 ноября на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.