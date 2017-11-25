Кудрин заявил, что займется темой ответственного обращения с животными

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил в ходе Общероссийского гражданского форума, что займется темой ответственного обращения с животными как запросом гражданского общества.
Также Кудрин рассказал, что у него имеются домашние питомцы – собака и кот.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".