Кудрин заявил, что займется темой ответственного обращения с животными

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил в ходе Общероссийского гражданского форума, что займется темой ответственного обращения с животными как запросом гражданского общества.

"К сожалению, не знаю, не работаю с этим законом, но теперь буду", — ответил Кудрин на вопрос журналиста о том, когда будет принят закон об ответственном обращении с животными, который является запросом гражданского общества.

Также Кудрин рассказал, что у него имеются домашние питомцы – собака и кот.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".