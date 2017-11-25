Почта Литвы к праздникам представила марки с запахом имбирного печенья

ВИЛЬНЮС, 25 ноя — РИА Новости. Праздничные рождественские почтовые марки с ароматом имбирного печенья в субботу вышли в обиход во всех отделениях Почты Литвы, сообщает в субботу пресс-служба почты.
Как отмечает ведомство, на почтовых марках изображен старик Каледа. Дизайн праздничных марок, посвященных Рождеству и Новому году, создала художник-иллюстратор детских книг Аушра Кюдулайте.
За год Почта Литвы выпускает 25-27 почтовых марок.
Основные праздничные события рождества в этом году пройдут в Вильнюсе. Первого декабря на Кафедральной площади состоится церемония зажжения главной елки страны, на следующий день будет отрыта елка на Ратушной площади столицы Литвы. С начала декабря по улицам старого города Вильнюса семьям с детьми можно будет прокатиться на праздничном новогоднем паровозике, а также приобрести сувениры и подарки на рождественских ярмарках, установленных на главных площадях города.