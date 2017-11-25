Власти Крыма рассказали о планах по новой железной дороге

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников считает, что новая железная дорога от моста через Керченский пролив к Симферополю, в случае ее строительства, должна быть скоростной.

Ранее сообщалось, что в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма, которая разработана проектной группой, предусмотрено строительство новой прямой железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой "Таврида".

По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

"Крымский мост не может упираться в старую железную дорогу на тепловозной тяге. Для эффективного транспортного коридора крайне желательно современное железнодорожное сообщение. Вариантов несколько, и один из них — строительство скоростного однопутного участка от Керчи до Симферополя. Потенциально он может быть построен за счёт выпуска инфраструктурных облигаций", — сказал Мельников РИА Новости.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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