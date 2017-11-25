Госпитализированных в Липецке школьников готовят к выписке

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Состояние школьников, госпитализированных в Липецке в пятницу из-за плохого самочувствия, удовлетворительное, врачи готовятся их выписывать, сообщил РИА Новости в субботу представитель администрации области.

Инцидент произошел в средней школе №35 села Сселки в Липецке. ГУМЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. По последним данным, медпомощь потребовалась 28 ученикам. Специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачал один из учеников.

"Состояние школьников удовлетворительное. Врачи готовят их к выписке", — сказал собеседник. Он уточнил, что пока никто из школьников не был выписан.