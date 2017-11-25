В Москве прошли памятные мероприятия в годовщину смерти Фиделя Кастро

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Памятные мероприятия в годовщину смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро прошли в субботу в Москве.

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября 2016 года. На Кубе был объявлен национальный траур — приспущены национальные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Лидера кубинской революции похоронили в городе Сантьяго-де-Куба.

Церемония возложения венков к портрету лидера кубинской революции прошла на площади имени Фиделя Кастро. В памятной церемонии среди высоких гостей был посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсиа и директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

В общей сложности в памятной церемонии приняли участие несколько десятков человек, включая представителей посольства Кубы, кубинцев, проживающих в России, а также представителей КПРФ.

После того, как собравшиеся возложили венки к портрету Фиделя Кастро, прозвучали гимны Кубы и Российской Федерации.

Как только закончилась церемония фотографирования на память, кубинский посол прокричал "Viva Fidel" и собиравшиеся повторили за ним.

"Фидель Кастро для всех нас — великий человек, великий политик, великий мыслитель. Поэтому Фидель — отец нашей Родины, и день его смерти грустный для всех кубинцев, для всего человечества, но самое главное, что его пример остается", — заявил посол Кубы в РФ РИА Новости.

Он также сказал, что Куба будет бороться за то, что хотел ее бывший лидер, за то, что "боролся против империализма, капитализма, против всех явлений, которые угрожают человечеству".