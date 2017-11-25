БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Перед вторым пуском с космодрома Восточный, который запланирован на 28 ноября, в Амурской области эвакуируют сотрудников золотодобывающих артелей и метеорологов, рассказал РИА Новости глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин.

По его словам, эвакуируют сотрудников артелей, находящихся в районе падения отделяемых частей ракеты-носителя, ранее Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) сообщал, что примерная территория падения ступеней — Зейский и Тындинский районы Приамурья. Центр сообщал, что в этот раз отделяемые ступени и места их падения будут отслеживать беспилотники и вертолеты Амурской авиабазы, базирующиеся на аэродромах городов Зея, Тында и Свободный.

"В понедельник эвакуируют трех старателей, в прошлом году накануне первого исторического пуска с Восточного мы эвакуировали около 30 старателей, но тогда был апрель, сезон. Людей мы тогда отправляли в безопасное место — в Зею, населенные пункты Дипкун и Береговой. Еще в этом году в Тындинском районе с метеопоста эвакуируем трех человек, в Дипкун отвезем. Людей ориентировочно эвакуируем на сутки. До нас довели информацию, что пуск 28 ноября запланирован на 14.41 (08.41 мск)",- рассказал Ложечкин РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что группа специалистов Роскосмоса вылетает в район падения ступеней за час-полтора до пуска.

"В апреле были слышны хлопки, отстрел ступеней. На место выезжали специалисты Роскосмоса, спасатели и представители администрации, два фрагмента из четырех тогда удалось найти сразу",- уточнил Ложечкин.

Как сообщалось ранее, по информации Амурского центра ГЗ и ПБ, 27 ноября в 18.00 (12.00 мск) для всех служб Амурской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС будет введен режим повышенной готовности. По данным центра, обеспечивать безопасность второго пуска с Восточного будут около 400 человек, 85 единиц техники и 4 вертолета.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.