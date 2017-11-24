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Общество

В онкологическом центре Блохина ответили на обвинения в поборах с пациентов

19:1024.11.2017
(обновлено: 19:29 24.11.2017)
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© Depositphotos / sudok1В коридоре больницы. Архивное фотоВ коридоре больницы. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Данные о проверке Российского онкологического центра имени Блохина Генпрокуратурой касаются 2016 года, нарушения связаны с системным недофинансированием затрат, в настоящее время Генпрокуратура проверок не проводит, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

В больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
ФОМС опроверг заявления центра Блохина о тарифе по онкологии
Генпрокуратура ранее выявила нарушения в онкоцентре имени Блохина: клиника незаконно взимала с пациентов деньги за бесплатные услуги. В пресс-службе НМИЦ онкологии имени Блохина РИА Новости сообщили, что необходимость в оплате лечения пациентами возникает из-за того, что действующий на данный вид помощи тариф ОМС не покрывает всех затрат.

"Озвученные в СМИ данные о проверках Генеральной прокуратуры РФ относятся к периоду 2016 года и содержат результаты проверок Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Планово в 2016 году ФОМС проверил деятельность ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России с целью контроля использования средств и установил нарушения, причиной которых является системное недофинансирование реальных затрат на диагностику и лечение пациентов", — сказали в пресс-службе медучреждения.

В онкоцентре уточнили, что тариф ФОМС на проведение УЗИ брюшной полости на свободную жидкость в соответствии с тарифным соглашением на 2017 год составляет 123,56 рубля, при этом его реальная себестоимость составляет 1388 рублей. Объем выявленных в 2016 году финансовых нарушений НМИЦ онкологии имени Блохина составил 0,26% от общего объема финансирования, полученного онкологическим центром от ФОМС, подчеркнули в медицинском учреждении.

Детская онкология в России
© РИА Новости, Инфографика
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"Оказание дополнительных медицинских услуг на платной основе с целью уточнения или установки диагноза является системной отраслевой проблемой. Федеральные государственные учреждения, получая больного, наблюдаемого в региональном медицинском учреждении, вынуждены повторно его обследовать в силу высокой разницы в уровне диагностики медицинских организаций федерального и регионального уровней", — отметили в пресс-службе.

Такая ситуация, по данным онкоцентра, приводит к тому, что для постановки наиболее точного диагноза и установления тактики его лечения федеральное учреждение вынуждено предлагать дополнительные разовые обследования на платной основе за пределами тарифов ОМС. Зачастую результаты повторной диагностики опровергают ранее установленный диагноз онкологического заболевания, заявили в пресс-службе.

Михаил Давыдов. Архивное фото
© Фото : предоставлено РОНЦ имени Блохина
Давыдов: онкоцентр им. Блохина финансируется на треть от необходимого
В медучреждении добавили, что часто пациенты попадают в онкологический центр недообследованными, с неточными или неподтвержденными диагнозами, исследования для получения которых уже оплачены из средств региональных ФОМС. В связи с этим выполнение всех повторных манипуляций возможно только за счет собственных средств пациента, кроме того, пациенты зачастую сами инициируют обследования, не назначаемые врачами, подчеркнули в онкологическом центре

"По совместно разработанному с Минздравом России в октябре 2017 года механизму компенсации затраченных средств, онкологический центр уже осуществляет работу по организации их выплат пациентам с подтвержденным диагнозом. В настоящее время проверок со стороны Генеральной прокуратуры или других ведомств в ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" не проводится", — заявили в центре.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) ранее опровергли заявления онкоцентра имени Блохина о недостаточности наполнения тарифов ОМС на медицинскую помощь по профилю "онкология". В фонде подчеркнули, что структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется, добавили в ФОМС.

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