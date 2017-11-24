В Подмосковье создадут мобильное приложение с реестром сурдопереводчиков

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 ноя — РИА Новости. Мобильное приложение для поиска сурдопереводчика создадут в Подмосковье, сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

"Министерством совместно с общественными организациями было разработано мобильное приложение, с помощью которого можно в электронном виде подать заявку на услугу социального такси, услугу сиделки и пр. Это мобильное приложение мы будем развивать.

Прозвучало предложение, чтобы там был реестр сурдопереводчиков. Инвалиду в поликлинике или больнице необходима такая помощь", — сказала Фаевская по итогам форума "Лидерство- это реальность", проходившем в пятницу в Красногорске.

Она добавила, что в мобильном приложении может появиться и реестр волонтеров для того, чтобы граждане могли воспользоваться их помощью и поддержкой в случае необходимости, а также реестр экспертов по доступной среде. Министр уточнила, что в Подмосковье на постоянной основе действует порядка 7,5 тысячи волонтеров.