Собянин вручил многодетным семьям Москвы государственные награды

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента РФ вручил накануне празднования Дня матери многодетным семьям столицы государственные награды – ордена и медали "Родительская слава".

Торжественная церемония вручения государственных наград РФ состоялась в пятницу в Белом зале мэрии.

"Я по себе знаю, как сложно воспитывать одного-двух детей, а когда в семье воспитывается четыре-семь, а в этом зале есть семьи, где есть 11 детей, то это без всякого преувеличения можно назвать подвигом. Воспитать ребёнка, дать им путевку в жизнь, сделать его настоящим гражданином, дать ему хорошее образование — это очень непросто. Но вы достойно справляетесь с этим, я поздравляю вас с высокими наградами", — сказал Собянин.

Как отметил мэр столицы, в Москве количество многодетных семей с каждым годом становится все больше: если раньше звучала цифра 70 тысяч семей, то "сегодня в Москве уже 130 тысяч многодетных семей, и их количество продолжает увеличиваться". По его словам, это означает и дополнительные требования к городской инфраструктуре: город продолжит строить дополнительные детские сады, школы, поликлиники, больницы.

Мэр напомнил, что по итогам встречи с представителями общественных организаций многодетных семей, были значительно увеличены все детские пособия таким семьям.

Наградами указом президента РФ Владимира Путина за заслуги в воспитании детей и укрепления семейных традиций удостоены 19 московских семей: шесть из них получили ордена "Родительская слава", 13 – медали ордена. Градоначальник вручил ордена и медали, выразив родителям огромную благодарность за большой труд.

Орден "Родительская слава" учреждён указом президента России от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" — указом от 7 сентября 2010 года. Награды вручаются многодетным родителям и усыновителям, чьи семьи ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

По награждении орденом "Родительская слава" одному из награждённых родителей, или усыновителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей из федерального бюджета. Выплаты поощрения при награждении медалью ордена не предусмотрено.