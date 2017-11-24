В Москве могут ввести правила передвижения на гироскутерах и сегвеях

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва может установить свои правила передвижения на электрических транспортных средствах, в частности, на гироскутерах и сегвеях, в целях создания условий для безопасного использования указанных транспортных средств, сообщил в пятницу председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

"Пока в нашей стране отсутствует правовое регулирование вопросов, связанных с передвижением на электрических транспортных средствах, но есть основания полагать, что его необходимо ввести в целях создания условий для безопасного использования указанных транспортных средств", — сказал Шапошников в пятницу в ходе заседания "круглого стола" на тему "Перспективы законодательного регулирования использования самобалансирующихся электрических транспортных средств" в Мосгордуме.

При этом он пояснил, что Москва, являясь субъектом РФ, имеет право установить собственное правовое регулирование в отношении электрических транспортных средств на территориях, не подпадающих под действие ПДД, в частности, парки и иные общественные пространства, метрополитен и прочие виды общественного транспорта.

Глава Мосгордумы отметил, что плюсы использования таких видов транспорта очевидны. "Экологичность, экономичность, бесшумность, мобильность. С другой стороны — нельзя забывать о необходимости обеспечения безопасности на городских дорогах, тротуарах, пешеходных зонах и других объектах инфраструктуры", — пояснил Шапошников.