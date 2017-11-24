Волонтеры вывезли на вертолете 90 мешков мусора с горы Белуха на Алтае

НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Волонтеры и любители горного туризма в пятницу на вертолете Ми-8 вывезли с одной из высочайших вершин России горы Белуха (4509 метров) 90 мешков мусора, оставленного на ее склонах, сообщил РИА Новости учредитель благотворительного фонда "Сделаем Белуху чистой" Константин Еланцев.
Он пояснил, что вывоз накопившегося годами туристического мусора в больших объемах с высот в 2-3 тысячи метров над уровнем моря возможен только вертолетом. Он доставил мусор в село Катанда, из которого в субботу активисты планируют на машине вывезти его на мусороперерабатывающий завод в поселке Майма недалеко от Горно-Алтайска.
"Мусор возникает из-за туристов. Зачастую он складируется в непригодных для этого местах и натурально начинает заражать природу. Все это попадает в воду. Плюс для людей, которые ходят сюда полюбоваться природой, гора мусора на многовековом леднике — это вызывает диссонанс", — рассказал Еланцев.
В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.
Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).
Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше.
При этом Припять считается городом-музеем и его посещают туристы (как легально, так и незаконно).
Недавно – в апреле 2017 года – энтузиасты провели здесь акцию: зажгли свет в некоторых домах. За 30 лет это случилось впервые.
Принято считать, что они надежно защищены и утечки не произойдет. Однако потенциальных угроз здесь есть и реальные. Городу вообще не везло на протяжении всего его существования: сперва рядом с ним добывали нефть, потом добывали радий, не удивительно, что сейчас Майлуу-Суу входит в десятку самых загрязненных городов в мире.
Так, небольшой городок Ла Оройа выглядит так, словно он расположен на Марсе. Точнее, на альтернативном фантастическом Марсе, где возникла цивилизация, а потом была разрушена в ходе большой войны: выжженная земля, голые горы и фантасмагорические постройки.
Местные жители постоянно болеют, содержание тяжелых металлов в крови – во
много раз выше нормы, а детская смертность – одна из самых высоких в мире.
Реку сгубили города, растущие слишком быстро – теперь Читарум в прямом смысле слова покрыта слоем мусора, под которым не видно воды.
При этом местные жители ухитряются на загубленной реке зарабатывать. Если раньше в ней ловили рыбу, то сейчас – мусор. Жители побережья выходят на лодках и собирают мусор, который можно сдать на переработку за деньги.
Возле неё расположен рудник, где добывают хром. Он является канцерогеном и отравляет питьевую воду.
Возле города работают угольные шахты, в нем самом – много различных заводов, так что ассортимент отравляющих веществ в воздухе огромен.
Достаточно сказать, что респираторы и маски жители не снимают даже дома.
Но местному городу Дхаке (не путать с Даккой) не повезло особенно сильно, потому что возле нее выросла гигантская свалка. Мусор является огромной проблемой для супернаселенной Бангладеш.
Из-за этого свалку регулярно посещают туристы, которым нравится апокалиптичный фон с тысячами разбитых мониторов.
Однако для тех, кто живет недалеко от Агбогблоши, свалка представляет настоящую угрозу из-за огромной концентрации свинца и других токсинов в воде и почве.
Он пояснил, что первая часть акции заключалась в том, что волонтеры-любители горного туризма из разных регионов Сибири летом собирали мусор на туристических тропах и складировали его в мешках на стоянках. Вывоз мусора на вертолете в рамках экомарафона "360 минут" стал второй частью экологической акции.
В дальнейшем фонд планирует сосредоточиться на установке мусорных баков на тропе и в лагерях на Белухе и наладить менее затратный, но регулярный вывоз мусора. Также волонтеры расставят плакаты, призывающие соблюдать чистоту в горах.