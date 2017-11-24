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Общество

Волонтеры вывезли на вертолете 90 мешков мусора с горы Белуха на Алтае

15:4824.11.2017
(обновлено: 16:02 24.11.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка мусора у подножия горы БелухаУборка мусора у подножия горы Белуха
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Волонтеры и любители горного туризма в пятницу на вертолете Ми-8 вывезли с одной из высочайших вершин России горы Белуха (4509 метров) 90 мешков мусора, оставленного на ее склонах, сообщил РИА Новости учредитель благотворительного фонда "Сделаем Белуху чистой" Константин Еланцев.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМусор, собранный у подножия горы Белуха
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Мусор, собранный у подножия горы Белуха

Загрязнение Земли
© Depositphotos / Nomadsoul1
Пластиковое загрязнение планеты. Есть ли жизнь без пластика?
"Сегодня мы вывезли 90 мешков с лагеря "Томские стоянки" и лагеря на озере Аккем. По объему это порядка 5-6 кубометров. Вывезли с помощью вертолета Ми-8МТ. Все это довольно экстремально… вертолет не глушит винты. А на "Томских стоянках" вертолет во время загрузки вообще не садился, а только зависал", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вывоз накопившегося годами туристического мусора в больших объемах с высот в 2-3 тысячи метров над уровнем моря возможен только вертолетом. Он доставил мусор в село Катанда, из которого в субботу активисты планируют на машине вывезти его на мусороперерабатывающий завод в поселке Майма недалеко от Горно-Алтайска.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники акции по очистке от мусора подножия горы Белуха в вертолете
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники акции по очистке от мусора подножия горы Белуха в вертолете

"Мусор возникает из-за туристов. Зачастую он складируется в непригодных для этого местах и натурально начинает заражать природу. Все это попадает в воду. Плюс для людей, которые ходят сюда полюбоваться природой, гора мусора на многовековом леднике — это вызывает диссонанс", — рассказал Еланцев.

Филиалы ада: самые загрязненные города в мире
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБывают некрасивые города, бывают неудобные города, а бывает такая жуть, которая даже на фотографии способна вызвать если не серьезные заболевания, то приступ хандры – гарантировано. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает своим читателям посмотреть, как выглядят города, пребывание в которых опасно для жизни.

В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бывают некрасивые города, бывают неудобные города, а бывает такая жуть, которая даже на фотографии способна вызвать если не серьезные заболевания, то приступ хандры – гарантировано. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает своим читателям посмотреть, как выглядят города, пребывание в которых опасно для жизни.

В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.

Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).
Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрипять – мертвый город, опустевший после трагедии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что с момента аварии прошло 30 лет, город остается смертельно опасным из-за огромного количества радиоактивной пыли, которая въелась в грунт, деревья и строения.

При этом Припять считается городом-музеем и его посещают туристы (как легально, так и незаконно).

Недавно – в апреле 2017 года – энтузиасты провели здесь акцию: зажгли свет в некоторых домах. За 30 лет это случилось впервые.Чернобыльская атомная электростанция
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Припять – мертвый город, опустевший после трагедии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что с момента аварии прошло 30 лет, город остается смертельно опасным из-за огромного количества радиоактивной пыли, которая въелась в грунт, деревья и строения.

При этом Припять считается городом-музеем и его посещают туристы (как легально, так и незаконно).

Недавно – в апреле 2017 года – энтузиасты провели здесь акцию: зажгли свет в некоторых домах. За 30 лет это случилось впервые.
© flickr.com/IAEA ImagebankВозле города с красивым названием Майлуу-Суу (Кыргызстан) расположена одна из самых больших в мире свалок радиоактивных отходов.

Принято считать, что они надежно защищены и утечки не произойдет. Однако потенциальных угроз здесь есть и реальные. Городу вообще не везло на протяжении всего его существования: сперва рядом с ним добывали нефть, потом добывали радий, не удивительно, что сейчас Майлуу-Суу входит в десятку самых загрязненных городов в мире.Майлуу-Суу
© flickr.com/IAEA Imagebank
Возле города с красивым названием Майлуу-Суу (Кыргызстан) расположена одна из самых больших в мире свалок радиоактивных отходов.

Принято считать, что они надежно защищены и утечки не произойдет. Однако потенциальных угроз здесь есть и реальные. Городу вообще не везло на протяжении всего его существования: сперва рядом с ним добывали нефть, потом добывали радий, не удивительно, что сейчас Майлуу-Суу входит в десятку самых загрязненных городов в мире.
© AP PhotoМожет показаться, что страна Перу похожа на рай: великолепные Анды, стада альпак и древние города инков. Но и сюда добралось загрязнение вместе с тяжелой металлургией.

Так, небольшой городок Ла Оройа выглядит так, словно он расположен на Марсе. Точнее, на альтернативном фантастическом Марсе, где возникла цивилизация, а потом была разрушена в ходе большой войны: выжженная земля, голые горы и фантасмагорические постройки.

Местные жители постоянно болеют, содержание тяжелых металлов в крови – во
много раз выше нормы, а детская смертность – одна из самых высоких в мире. Ла Оройя
© AP Photo
Может показаться, что страна Перу похожа на рай: великолепные Анды, стада альпак и древние города инков. Но и сюда добралось загрязнение вместе с тяжелой металлургией.

Так, небольшой городок Ла Оройа выглядит так, словно он расположен на Марсе. Точнее, на альтернативном фантастическом Марсе, где возникла цивилизация, а потом была разрушена в ходе большой войны: выжженная земля, голые горы и фантасмагорические постройки.

Местные жители постоянно болеют, содержание тяжелых металлов в крови – во
много раз выше нормы, а детская смертность – одна из самых высоких в мире.
© AP Photo/KusumadirezaРеку Читарум называют самой грязной на планете. Она расположена в красивой стране Индонезии, которую многие представляют себе исключительно как туристический оазис.
Реку сгубили города, растущие слишком быстро – теперь Читарум в прямом смысле слова покрыта слоем мусора, под которым не видно воды.

При этом местные жители ухитряются на загубленной реке зарабатывать. Если раньше в ней ловили рыбу, то сейчас – мусор. Жители побережья выходят на лодках и собирают мусор, который можно сдать на переработку за деньги.Река Читарум
© AP Photo/Kusumadireza
Реку Читарум называют самой грязной на планете. Она расположена в красивой стране Индонезии, которую многие представляют себе исключительно как туристический оазис.
Реку сгубили города, растущие слишком быстро – теперь Читарум в прямом смысле слова покрыта слоем мусора, под которым не видно воды.

При этом местные жители ухитряются на загубленной реке зарабатывать. Если раньше в ней ловили рыбу, то сейчас – мусор. Жители побережья выходят на лодках и собирают мусор, который можно сдать на переработку за деньги.
© AP Photo/Biswaranjan RoutЕще один город – жертва соседствующих с ним шахт – индийская Сукинда.

Возле неё расположен рудник, где добывают хром. Он является канцерогеном и отравляет питьевую воду.Сукинда
© AP Photo/Biswaranjan Rout
Еще один город – жертва соседствующих с ним шахт – индийская Сукинда.

Возле неё расположен рудник, где добывают хром. Он является канцерогеном и отравляет питьевую воду.
© PETER PARKS / AFPА вот так выглядит самый грязный город на планете – китайский Линьфень. Разглядеть его довольно сложно из-за смога и пыли.

Возле города работают угольные шахты, в нем самом – много различных заводов, так что ассортимент отравляющих веществ в воздухе огромен.

Достаточно сказать, что респираторы и маски жители не снимают даже дома. Линьфень
© PETER PARKS / AFP
А вот так выглядит самый грязный город на планете – китайский Линьфень. Разглядеть его довольно сложно из-за смога и пыли.

Возле города работают угольные шахты, в нем самом – много различных заводов, так что ассортимент отравляющих веществ в воздухе огромен.

Достаточно сказать, что респираторы и маски жители не снимают даже дома.
© AP Photo/KusumadirezaДаже без загрязнений страна Бангладеш – не самое комфортное место для жизни из-за высочайшей плотности населения.

Но местному городу Дхаке (не путать с Даккой) не повезло особенно сильно, потому что возле нее выросла гигантская свалка. Мусор является огромной проблемой для супернаселенной Бангладеш.Дхака
© AP Photo/Kusumadireza
Даже без загрязнений страна Бангладеш – не самое комфортное место для жизни из-за высочайшей плотности населения.

Но местному городу Дхаке (не путать с Даккой) не повезло особенно сильно, потому что возле нее выросла гигантская свалка. Мусор является огромной проблемой для супернаселенной Бангладеш.
© flickr.com/Agbogbloshie Makerspace PlatformА вот свалка в Агбогблоши (это в Гане) стрынным образом стала едва ли не достопримечательностью. Сюда вывозят огромное количество пришедшей в негодность техники – главным образом, компьютеров.

Из-за этого свалку регулярно посещают туристы, которым нравится апокалиптичный фон с тысячами разбитых мониторов.

Однако для тех, кто живет недалеко от Агбогблоши, свалка представляет настоящую угрозу из-за огромной концентрации свинца и других токсинов в воде и почве.Агбогблоши
© flickr.com/Agbogbloshie Makerspace Platform
А вот свалка в Агбогблоши (это в Гане) стрынным образом стала едва ли не достопримечательностью. Сюда вывозят огромное количество пришедшей в негодность техники – главным образом, компьютеров.

Из-за этого свалку регулярно посещают туристы, которым нравится апокалиптичный фон с тысячами разбитых мониторов.

Однако для тех, кто живет недалеко от Агбогблоши, свалка представляет настоящую угрозу из-за огромной концентрации свинца и других токсинов в воде и почве.
/

Он пояснил, что первая часть акции заключалась в том, что волонтеры-любители горного туризма из разных регионов Сибири летом собирали мусор на туристических тропах и складировали его в мешках на стоянках. Вывоз мусора на вертолете в рамках экомарафона "360 минут" стал второй частью экологической акции.

В дальнейшем фонд планирует сосредоточиться на установке мусорных баков на тропе и в лагерях на Белухе и наладить менее затратный, но регулярный вывоз мусора. Также волонтеры расставят плакаты, призывающие соблюдать чистоту в горах.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка мусора у подножия горы Белуха
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка мусора у подножия горы Белуха
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