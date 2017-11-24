Волонтеры вывезли на вертолете 90 мешков мусора с горы Белуха на Алтае

НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Волонтеры и любители горного туризма в пятницу на вертолете Ми-8 вывезли с одной из высочайших вершин России горы Белуха (4509 метров) 90 мешков мусора, оставленного на ее склонах, сообщил РИА Новости учредитель благотворительного фонда "Сделаем Белуху чистой" Константин Еланцев.

"Сегодня мы вывезли 90 мешков с лагеря "Томские стоянки" и лагеря на озере Аккем. По объему это порядка 5-6 кубометров. Вывезли с помощью вертолета Ми-8МТ. Все это довольно экстремально… вертолет не глушит винты. А на "Томских стоянках" вертолет во время загрузки вообще не садился, а только зависал", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вывоз накопившегося годами туристического мусора в больших объемах с высот в 2-3 тысячи метров над уровнем моря возможен только вертолетом. Он доставил мусор в село Катанда, из которого в субботу активисты планируют на машине вывезти его на мусороперерабатывающий завод в поселке Майма недалеко от Горно-Алтайска.

"Мусор возникает из-за туристов. Зачастую он складируется в непригодных для этого местах и натурально начинает заражать природу. Все это попадает в воду. Плюс для людей, которые ходят сюда полюбоваться природой, гора мусора на многовековом леднике — это вызывает диссонанс", — рассказал Еланцев.

Филиалы ада: самые загрязненные города в мире © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк



В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.



Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).

Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше. Бывают некрасивые города, бывают неудобные города, а бывает такая жуть, которая даже на фотографии способна вызвать если не серьезные заболевания, то приступ хандры – гарантировано. Сайт " РИА Недвижимость " предлагает своим читателям посмотреть, как выглядят города, пребывание в которых опасно для жизни.В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше. © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк



В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.



Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).

Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше. Бывают некрасивые города, бывают неудобные города, а бывает такая жуть, которая даже на фотографии способна вызвать если не серьезные заболевания, то приступ хандры – гарантировано. Сайт " РИА Недвижимость " предлагает своим читателям посмотреть, как выглядят города, пребывание в которых опасно для жизни.В Норильске расположен один из самых крупных металлургических комбинатов в мире, который одновременно дает городу жизнь (именно там работает большая часть населения) и убивает его – вредными выбросами.Новости о Норильске похожи на сводки преисподней: то черный снег, то алая река (и то, и другое – не преувеличение, а реальные городские события).Продолжительность жизни в Норильске на 10 лет меньше, чем в среднем по России, заболеваемость раком – в 2,5 раза выше. © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Припять – мертвый город, опустевший после трагедии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что с момента аварии прошло 30 лет, город остается смертельно опасным из-за огромного количества радиоактивной пыли, которая въелась в грунт, деревья и строения.



При этом Припять считается городом-музеем и его посещают туристы (как легально, так и незаконно).



Недавно – в апреле 2017 года – энтузиасты провели здесь акцию: зажгли свет в некоторых домах. За 30 лет это случилось впервые. © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Припять – мертвый город, опустевший после трагедии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что с момента аварии прошло 30 лет, город остается смертельно опасным из-за огромного количества радиоактивной пыли, которая въелась в грунт, деревья и строения.



При этом Припять считается городом-музеем и его посещают туристы (как легально, так и незаконно).



Недавно – в апреле 2017 года – энтузиасты провели здесь акцию: зажгли свет в некоторых домах. За 30 лет это случилось впервые. © flickr.com/IAEA Imagebank Возле города с красивым названием Майлуу-Суу (Кыргызстан) расположена одна из самых больших в мире свалок радиоактивных отходов.



Принято считать, что они надежно защищены и утечки не произойдет. Однако потенциальных угроз здесь есть и реальные. Городу вообще не везло на протяжении всего его существования: сперва рядом с ним добывали нефть, потом добывали радий, не удивительно, что сейчас Майлуу-Суу входит в десятку самых загрязненных городов в мире. © flickr.com/IAEA Imagebank Возле города с красивым названием Майлуу-Суу (Кыргызстан) расположена одна из самых больших в мире свалок радиоактивных отходов.



Принято считать, что они надежно защищены и утечки не произойдет. Однако потенциальных угроз здесь есть и реальные. Городу вообще не везло на протяжении всего его существования: сперва рядом с ним добывали нефть, потом добывали радий, не удивительно, что сейчас Майлуу-Суу входит в десятку самых загрязненных городов в мире. © AP Photo Может показаться, что страна Перу похожа на рай: великолепные Анды, стада альпак и древние города инков. Но и сюда добралось загрязнение вместе с тяжелой металлургией.



Так, небольшой городок Ла Оройа выглядит так, словно он расположен на Марсе. Точнее, на альтернативном фантастическом Марсе, где возникла цивилизация, а потом была разрушена в ходе большой войны: выжженная земля, голые горы и фантасмагорические постройки.



Местные жители постоянно болеют, содержание тяжелых металлов в крови – во

много раз выше нормы, а детская смертность – одна из самых высоких в мире. © AP Photo Может показаться, что страна Перу похожа на рай: великолепные Анды, стада альпак и древние города инков. Но и сюда добралось загрязнение вместе с тяжелой металлургией.



Так, небольшой городок Ла Оройа выглядит так, словно он расположен на Марсе. Точнее, на альтернативном фантастическом Марсе, где возникла цивилизация, а потом была разрушена в ходе большой войны: выжженная земля, голые горы и фантасмагорические постройки.



Местные жители постоянно болеют, содержание тяжелых металлов в крови – во

много раз выше нормы, а детская смертность – одна из самых высоких в мире. © AP Photo/Kusumadireza Реку Читарум называют самой грязной на планете. Она расположена в красивой стране Индонезии, которую многие представляют себе исключительно как туристический оазис.

Реку сгубили города, растущие слишком быстро – теперь Читарум в прямом смысле слова покрыта слоем мусора, под которым не видно воды.



При этом местные жители ухитряются на загубленной реке зарабатывать. Если раньше в ней ловили рыбу, то сейчас – мусор. Жители побережья выходят на лодках и собирают мусор, который можно сдать на переработку за деньги. © AP Photo/Kusumadireza Реку Читарум называют самой грязной на планете. Она расположена в красивой стране Индонезии, которую многие представляют себе исключительно как туристический оазис.

Реку сгубили города, растущие слишком быстро – теперь Читарум в прямом смысле слова покрыта слоем мусора, под которым не видно воды.



При этом местные жители ухитряются на загубленной реке зарабатывать. Если раньше в ней ловили рыбу, то сейчас – мусор. Жители побережья выходят на лодках и собирают мусор, который можно сдать на переработку за деньги. © AP Photo/Biswaranjan Rout Еще один город – жертва соседствующих с ним шахт – индийская Сукинда.



Возле неё расположен рудник, где добывают хром. Он является канцерогеном и отравляет питьевую воду. © AP Photo/Biswaranjan Rout Еще один город – жертва соседствующих с ним шахт – индийская Сукинда.



Возле неё расположен рудник, где добывают хром. Он является канцерогеном и отравляет питьевую воду. © PETER PARKS / AFP А вот так выглядит самый грязный город на планете – китайский Линьфень. Разглядеть его довольно сложно из-за смога и пыли.



Возле города работают угольные шахты, в нем самом – много различных заводов, так что ассортимент отравляющих веществ в воздухе огромен.



Достаточно сказать, что респираторы и маски жители не снимают даже дома. © PETER PARKS / AFP А вот так выглядит самый грязный город на планете – китайский Линьфень. Разглядеть его довольно сложно из-за смога и пыли.



Возле города работают угольные шахты, в нем самом – много различных заводов, так что ассортимент отравляющих веществ в воздухе огромен.



Достаточно сказать, что респираторы и маски жители не снимают даже дома. © AP Photo/Kusumadireza Даже без загрязнений страна Бангладеш – не самое комфортное место для жизни из-за высочайшей плотности населения.



Но местному городу Дхаке (не путать с Даккой) не повезло особенно сильно, потому что возле нее выросла гигантская свалка. Мусор является огромной проблемой для супернаселенной Бангладеш. © AP Photo/Kusumadireza Даже без загрязнений страна Бангладеш – не самое комфортное место для жизни из-за высочайшей плотности населения.



Но местному городу Дхаке (не путать с Даккой) не повезло особенно сильно, потому что возле нее выросла гигантская свалка. Мусор является огромной проблемой для супернаселенной Бангладеш. © flickr.com/Agbogbloshie Makerspace Platform А вот свалка в Агбогблоши (это в Гане) стрынным образом стала едва ли не достопримечательностью. Сюда вывозят огромное количество пришедшей в негодность техники – главным образом, компьютеров.



Из-за этого свалку регулярно посещают туристы, которым нравится апокалиптичный фон с тысячами разбитых мониторов.



Однако для тех, кто живет недалеко от Агбогблоши, свалка представляет настоящую угрозу из-за огромной концентрации свинца и других токсинов в воде и почве. © flickr.com/Agbogbloshie Makerspace Platform А вот свалка в Агбогблоши (это в Гане) стрынным образом стала едва ли не достопримечательностью. Сюда вывозят огромное количество пришедшей в негодность техники – главным образом, компьютеров.



Из-за этого свалку регулярно посещают туристы, которым нравится апокалиптичный фон с тысячами разбитых мониторов.



Однако для тех, кто живет недалеко от Агбогблоши, свалка представляет настоящую угрозу из-за огромной концентрации свинца и других токсинов в воде и почве. /

Он пояснил, что первая часть акции заключалась в том, что волонтеры-любители горного туризма из разных регионов Сибири летом собирали мусор на туристических тропах и складировали его в мешках на стоянках. Вывоз мусора на вертолете в рамках экомарафона "360 минут" стал второй частью экологической акции.

В дальнейшем фонд планирует сосредоточиться на установке мусорных баков на тропе и в лагерях на Белухе и наладить менее затратный, но регулярный вывоз мусора. Также волонтеры расставят плакаты, призывающие соблюдать чистоту в горах.