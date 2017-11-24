В Ульяновской области откроют инновационный центр по обучению детей ПДД

УЛЬЯНОВСК, 24 ноя — РИА Новости. Инновационный центр по обучению детей навыкам безопасного участия в дорожном движении откроется 28 ноября во Дворце творчества детей и молодежи города Ульяновска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Детский центр по обучению безопасности дорожного движения оснащен передвижным инновационным комплексом "Лаборатория безопасности". В нем установлено оборудование, предназначенное для моделирования дорожных ситуаций и обучения правилам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным: демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса, велосипеды и самокаты.

Как отмечает пресс-служба, проекты по профилактике безопасности на дорогах Ульяновской области находятся под контролем губернатора области Сергея Морозова.

"Безопасность детей всегда остается нашим приоритетом. Благодаря мобильному автогородку, мы сможем вести работу по формированию навыков культуры поведения на дороге не только в городе, но и в отдаленных районах области. Это значит, что дороги и улицы региона станут для наших детей еще безопаснее", — цитирует пресс-служба слова министра образования и науки области Натальи Семёновой.

По информации профильного ведомства, этот проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ, которое глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета в марте 2016 года.

Другие новости региона читайте здесь >>