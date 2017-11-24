В Липецкой области открылся музей хлеба

ЛИПЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Первый в Липецкой области музей хлеба открылся в районном центре Добринка, среди его экспонатов — уникальные рецепты караваев и старинная утварь, сообщает пресс-служба администрации области.

В день открытия музея гостям показали фильм о развитии земледелия в Добринском районе, угощали чаем с выпечкой от местных кондитеров и хлебопеков.

"Экспонаты для музея собирали всем миром. Жители района принесли старинные фотографии, крестьянскую одежду и традиционные предметы быта, которыми пользовались их родители, бабушки и дедушки", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что по экспонатам музея можно изучать историю хлебопечения в районе, а побывав в крестьянской избе и купеческой лавке, посетители смогут совершить экскурсию в прошлое. Музей будет постоянно пополняться новыми интересными экспонатами.

Руководитель исполнительной власти региона Олег Королев неоднократно отмечал, что история и культура Липецкой области является неотъемлемой частью богатой истории русского народа.

"Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона — одно из основных направлений деятельности областной власти", — цитирует пресс-служба слова Королева.

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