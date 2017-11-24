Интересы россиян разошлись с их ценностями, заявили во ВЦИОМ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. У россиян наблюдается расхождение ценностей и личных интересов, и ученые должны проанализировать эту ситуацию, заявил заместитель председателя научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин.
Он отметил, что такая ситуация является новой проблемой для науки и требует тщательного анализа от политических и социологических экспертов для понимания ее последствий.
"Когда на поверхность выходят универсальные ценности, рассматриваемые как смысл жизненный, когда собственные интересы оказываются либо пренебрегаемыми, либо игнорируемыми, это становится очень серьезным вызовом (для науки — ред.)", — отметил Дискин.