Кандидаты на пост главы СЖР намерены защищать журналистов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. XII Съезд Союза журналистов России в субботу, 25 ноября, впервые за 25 лет выберет нового председателя организации, на этот пост претендуют три кандидата: все они собираются повышать авторитет СЖР и защищать права российских журналистов как в стране, так и за рубежом, однако в их программных заявлениях есть и различия.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов намерен сложить полномочия и не будет выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя организации. Таким образом, впервые с 1992 года на Съезде состоятся выборы председателя СЖР на альтернативной основе. О своём желании участвовать в выборах заявили 3 кандидата: секретарь СЖР, координатор молодежных программ организации Роман Серебряный, глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов и секретарь СЖР, кинодокументалист Владимир Соловьев.

Соловьев: защитить права



Секретарь СЖР Владимир Соловьев, чью кандидатуру на пост председателя рекомендовал действующий глава организации Богданов, рассказал РИА Новости, что в случае своего избрания он намерен возглавить уже частично начавшийся процесс возрождения и укрепления СЖР. Его основные идеи связаны прежде всего с законодательными инициативами, которые призваны защитить права журналистов.

"Мы хотим возвратить статус нашей профессии, который во многом за прошедшие годы, за годы перемен, был утрачен. Нужно добиться какого-то законодательного подтверждения действенности журналистских материалов, нужно повысить ответственность чиновников за немотивированные отказы в аккредитации и непредоставлении журналистам запрашиваемой информации, может быть, при помощи крупных штрафов. Возможно, попытаться добиться распространения действия статьи 277 УК — посягание на жизнь государственного или общественного деятеля — в том числе и на журналиста, потому что их труд заслуживает признания, такой же охраны со стороны общества", — сказал Соловьев.

Он отметил, что как журналист, прошедший множество горячих точек, поддерживает уже высказывающуюся представителями профессионального сообщества инициативу того, чтобы журналисты, постоянно работающие в зонах военных конфликтов, были законодательно приравнены к участникам боевых действий.

"Закон об обязательном страховании работодателями жизни и здоровья журналистов, работающих в горячих точках, надо распространить и на наших коллег, которые пишут расследовательские статьи или снимают острые телепрограммы", — также считает Соловьев.

По его мнению, средства на поддержку прессы должны распространяться "гласно, и с участием представителей журналистского сообщества и региональных организаций СЖР", чтобы "не зависеть от произвола местных чиновников". В качестве гаранта этому должен стать общественный фонд финансирования местных СМИ.

"И конечно, нужно добиться, наконец, принятия новой редакции закона о СМИ, который давно лежит в Госдуме", — добавил собеседник агентства.

Соловьев также намерен наладить "учёт и контроль" в профессиональной сфере, так как, по его словам, до сих про неизвестно, сколько всего в РФ журналистов: данные есть только о количестве СМИ. Непонятно также, сколько всего членов в самом СЖР.

"Наше профессиональное объединение заметно отстает от хода времени. Сотрудники СМИ во многом перестали воспринимать союз как свою трудовую организацию, в союз не стремятся вступать главные редакторы и журналисты, они воспринимают его потребительски, как некий автомат по выдаче международных журналистских карт… Думаю, что можно разработать целый ряд преференций или стимулов для того, чтобы наши коллеги вступали в СЖР, чтобы они постепенно поняли, что в союзе быть гораздо лучше, чем вне его, чтобы они, понимали, что за спиной у них есть мощная профсоюзная организация, которая всегда их защитит и поможет", — говорит Соловьев.

Он напомнил, что в следующем году СЖР исполняется 100 лет, что является знаковой датой для всего журналистского сообщества РФ.

"Я надеюсь, что в следующем году мы сможем все-таки добиться появления звания "почетный журналист России" и сможем вручить это нашим ветеранам, сможем провести целый ряд мероприятий и встреч, посвящённых столетию союза, и достойно отметить эту дату… Нужно сохранить все, что было накоплено хорошего за время в России, сохранить все фестивали, особенно фестиваль в Дагомысе, ежегодный бал прессы, каждый декабрь обязательно нужно отмечать день памяти погибших журналистов, нужно развивать активную просветительскую функцию, работать с молодежью на факультетах журналистики, придумывать разнообразные стипендии для талантливых молодых журналистов", — заявил РИА Новости Соловьев.

Трофимов: поддержать регионы



Глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов заявил РИА Новости, что прежде всего его волнует вопрос усиления роли региональных отделений СЖР.

"Только сильными региональными организациями может быть силён и сам СЖР. Областные и краевые журналистские организации нуждаются сейчас в очень мощной поддержке, и она должна быть многоплановой. Эта работа должна включать в себя не просто финансирование мероприятий, но и организацию эффективного менеджмента, управления журналистскими коллективами, работа с активом, проведение семинаров и тренингов для руководителей уровня секретариатов или управлений областных или краевых организаций, да и просто ревизия действующих членов СЖР", — говорит собеседник агентства.

По словам Трофимова, он также будет отстаивать идею создания центра поддержки региональных СМИ и добиваться того, чтобы "государственные монополисты", такие как "Почта России", не пытались "зарабатывать дивиденды на прессе, постоянно повышая тарифы".

Кроме этого, Трофимов намерен заняться вопросом повышения квалификации журналистских кадров, для чего планирует налаживать более тесное сотрудничество СЖР с профильными вузами страны. Ещё одним немаловажным направлением Союза он считает его международную деятельность.

"На международных площадках мы выступаем по сути от имени РФ и доносим до аудитории, до общественных организаций за рубежом позицию и российских журналистов, и россиян в целом. Безусловно, такую работу надо продолжать и думать над тем, как государство помогло бы нам, СЖР, структуре, которая реализует государственную информационную политику, в том числе на Международной арене. У Союза как у Общественной организации просто зачастую не хватает сил и средств делегировать своих представителей на площадки серьёзного уровня, а некоторых даже не пускают туда", — рассказал Трофимов, отметив, что многие из крымских журналистов находятся в "санкционных списках".

Глава Союза журналистов Крыма добавил, что его недавняя поездка на конференцию в ОБСЕ в Польшу, где он вместе с российской делегацией дипломатов МИД представлял интересы России, тоже была сопряжена с рядом трудностей и рисков.

"Независимо от того, кто станет председателем организации, будем международную линию максимально развивать для того, чтобы преодолеть все попытки и информационной войны, и попытки информационной изоляции России. И я думаю, мы будем развивать такой сегмент как поддержка русскоязычных СМИ зарубежья. Полагаю, СЖР в этом направлении должен максимально активизировать работу", — заявил собеседник агентства.

Серебряный: ответить на новые вызовы

Секретарь СЖР, координатор молодежных программ организации Роман Серебряный тоже видит необходимость в усилении поддержки российских журналистов за рубежом, чтобы их права не были ущемлены.

"Здесь это решается на уровне рабочих групп и законодательных инициатив, которые ещё, я думаю, можно предложить, и конкретной поддержки по обязательному страхованию журналистов в редакциях, образовательных программ для военных корреспондентов", — пояснил РИА Новости Серебряный.

Второе направление, которое он считает важным — это оказание "систематизированной поддержки" региональной прессе через региональные отделения СЖР.

"Мне видится, что Союз может стать своего рода грантооператором по поддержке самых интересных и перспективных проектов в региональных СМИ", — говорит собеседник агентства.

Серебряный также видит необходимость в правовом урегулировании деятельности "интернет-пабликов", которые в последнее время стали популярными средствами получения информации.

"Сейчас традиционная пресса страдает, потому что рядом может появиться никак не регулирующийся с точки зрения законодательства канал в телеграмме, который не отвечает за свой контент. И получается, что СМИ, которые работают в правовом поле, не могут конкурировать с каналами и альтернативными источниками распространения информации. Нужно как-то урегулировать эту сферу, но подход должен быть здравый, без запретительных методов. Все должны работать в правовом поле", — считает он.

Серебряный, будучи самым молодым из всех трёх кандидатов на пост председателя СЖР, намерен брать курс на омоложение организации.

По его словам, уже сменилось порядка 30 председателей в региональных отделениях, и многие из них достаточно молодые, но опытные при этом люди.

Серебряный также считает, что членский билет СЖР должен иметь более весомый статус, и даже иметь степени защиты наравне с удостоверениями государственного образца, для чего необходимо создание единой электронной базы всех членов Союза и взаимодействие с МВД. Кроме этого, он убеждён, что СЖР необходима сильная юридическая служба.

"Нужно, чтобы каждое принятое нами заявление не заканчивалось словами "Мы будем следить за ситуацией", а чтобы соответствующие органы понимали, что мы будем контролировать и добиваться результата", — сказал собеседник агентства.

Он считает, что Союз должен "стать той структурой, которая может вести диалог с властью на равных".

"Мы должны вести диалог, чтобы помочь нашему государству, особенно там, где есть проблемы во внешней политике, но при этом отстаивать свои интересы на региональном уровне", — говорит Серебряный.