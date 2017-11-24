В Совфеде поддержали предложение о запрете продажи алкоголя нетрезвым людям

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал предложение Минздрава запретить продажу алкоголя уже нетрезвым гражданам, при этом отметив, что в плане нормативно-правового регулирования его будет сложно реализовать.

Ранее Минздрав РФ предложил проект изменений в федеральный закон, которым предлагается ввести новые правила для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, а также ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать спиртное сильно выпившим гражданам.

"Я бы поддержал эту инициативу, только очень сложно будет регулировать такой процесс", — сказал Рязанский РИА Новости.

Он подчеркнул, что до сих пор идет дискуссия о том, пускать ли в метро или на борт самолета нетрезвых граждан. "Этот вопрос постоянно находится на грани конфликта", — добавил парламентарий.

Рязанский отметил, что не понятно, кто будет определять степень опьянения гражданина. Кроме того, невозможно поставить сотрудника правоохранительных органов в каждую торговую точку, чтобы защитить продавца от претензий клиента в случае отказа в продаже алкоголя. Кроме того, правоохранители должны находиться и возле представителей авиакомпаний и РЖД в случае возникновения подобного конфликта.

"Предложение позитивное, но я сомневаюсь, что мы сможем в плане нормативно-правового регулирования его осуществить", — сказал парламентарий, добавив, что считает нужным объяснять и убеждать нетрезвых людей отказаться от приобретения алкоголя.