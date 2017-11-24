"Не ходить в эти харчевни": Онищенко назвал фаст-фуд "мусорной едой"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фастфуд разрушает культуру питания в РФ, а еда из ресторанов быстрого питания представляет значительную опасность, считает депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Как сообщил ранее RT , депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает признать иноагентами иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а рекламу их блюд маркировать как "продукцию иностранного агента".

"Эта пища деформирует нашу культуру питания полностью… Разрушает древнейшую национальную традицию. Само содержание этой мусорной еды, по существу, является самостоятельной и очень значимой опасностью", — сказал Онищенко РИА Новости.

Он отметил, что в таком случае над изменением закона об иностранных агентах можно подумать, добавив, что есть и другие способы регулирования этой сферы.

"Я считаю, что у нас есть и другие ресурсы, чтобы заставить их кормить нас тем, чем мы хотим, а не тем, что им удобно. Нужно исходить из той позиции, что мы платим. Можно сделать проще — не ходить в эти харчевни", — заключил Онищенко.