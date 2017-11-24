"Не ходить в эти харчевни": Онищенко назвал фаст-фуд "мусорной едой"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фастфуд разрушает культуру питания в РФ, а еда из ресторанов быстрого питания представляет значительную опасность, считает депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.RT, депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает признать иноагентами иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а рекламу их блюд маркировать как "продукцию иностранного агента".
"Эта пища деформирует нашу культуру питания полностью… Разрушает древнейшую национальную традицию. Само содержание этой мусорной еды, по существу, является самостоятельной и очень значимой опасностью", — сказал Онищенко РИА Новости.
Он отметил, что в таком случае над изменением закона об иностранных агентах можно подумать, добавив, что есть и другие способы регулирования этой сферы.
"Я считаю, что у нас есть и другие ресурсы, чтобы заставить их кормить нас тем, чем мы хотим, а не тем, что им удобно. Нужно исходить из той позиции, что мы платим. Можно сделать проще — не ходить в эти харчевни", — заключил Онищенко.