Челябинские власти попросили рэпера Гнойного извиниться за "столицу СПИДа"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пресс-служба губернатора Челябинской области просит рэпера Гнойного извиниться за его слова про "столицу СПИДа" на концерте в Челябинске, написала пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичный скандал возник в Екатеринбурге, где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что рэперу Гнойному "нужно дать подзатыльник" за именование Екатеринбурга "столицей СПИДа". Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал слова рэпера, написав на своей странице в Twitter, что "город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный — действительно гнойный…".

Позже, по данным местных СМИ, рэпер на концерте в Челябинске заявил, что этот "титул" должен носить Челябинск.

Как отмечает пресс-служба губернатора, в Челябинске на рэпера никто "не точит зуб", но ему нужно сказать "просто сорри за то, что был так груб". "Невежливо" так поступать в том городе, где он, выступая на концерте, зарабатывает деньги, полагают в пресс-службе. Комментарием рэпера РИА Новости пока не располагает.

Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС) — российский рэпер из Хабаровска, который стал широко известен после победы в баттле над Oxxxymiron (Мирон Федоров) в августе этого года. Видео баттла к настоящему моменту набрало более 27 миллионов просмотров. Осенью у Гнойного вышел новый альбом "Солнце мертвых", с презентацией которого рэпер поехал в тур по России и ряду стран СНГ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ. В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26,693 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами заражен каждый 50-й. По мнению главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, Екатеринбург и Свердловская область лидируют по числу заражений ВИЧ, потому что здесь активно ведется работа по выявляемости таких больных.