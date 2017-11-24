В ГД внесли проект о полномочиях МВД в сфере депортации иностранцев

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, наделяющий МВД России правом определять порядок депортации иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Как сообщалось ранее, до этого полномочием по определению порядка депортации иностранцев и лиц без гражданства была наделена Федеральная миграционная служба. После упразднения ФМС России и передачи ее функции министерству внутренних дел МВД России этим полномочием наделено не было. Проектом закона предлагается наделить МВД таким полномочием.