В Госдуме открыли сбор отработанных батареек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Государственной Думе РФ установлены контейнеры для сбора отработанных батареек, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"По предложению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова в заданиях парламента были установлены контейнеры для сбора отработанных элементов питания", — сообщили журналистам в пресс-службе ГД.

Пункты сбора появились как в здании Госдумы на Охотном ряду, так и в здании, расположенном в Георгиевском переулке. Как отметил Бурматов, собранные элементы питания будут вывозиться и утилизироваться специализированной организацией.

"Глобальной экологической проблемы мы этими действиями не решим, но это вопрос экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Всегда надо начинать с себя", — цитирует депутата пресс-служба ГД.

Ранее в Госдуме был организован сбор бумажных отходов. Также комитет по экологии и охране окружающей среды отказался от использования воды в пластиковых бутылках, заменив их на стеклянные, кроме этого, депутаты отказались от пластиковых стаканчиков, заменив их на биоразлагаемые бумажные.