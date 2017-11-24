МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Минтруд не будет форсировать переход на электронные трудовые книжки, поскольку перед этим нужно отладить работу системы, сделав ее комфортной для работников и работодателей, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова.

Она отметила, что ведомство планирует завершить обсуждение всех подзаконных актов с работодателями и профсоюзами до 2020 года.

Нет задачи поставить "галочку"

"У нас нет задачи поставить галочку, что мы что-то выполнили, главное – это целесообразность и неудорожание тех процессов, которые есть на предприятии. И с позиции человека – он не должен чувствовать дополнительные затраты для своего трудоустройства. Вот, что главное, а не то, когда вступает в силу. Должны быть найдены решения, оптимально устраивающие в первую очередь не государство даже, а работодателей и профсоюзы, потому что это их издержки в первую очередь", — заявила Ельцова.

По ее словам, сами работодатели отмечают, что электронный документооборот недешев, на полномасштабное воплощение потребуются дополнительные затраты.

"В моем понимании мы будем в период до 2020 года договариваться, когда что будет вводиться. То есть это может быть не сразу полномасштабно по всему перечню документооборота, а, возможно, это будет плановый период, даже если закон будет раньше", — рассказала замминистра.

По данным Ельцовой, электронные трудовые книжки активно обсуждают работодатели, у них есть вопросы, связанные с технологией реализации этого проекта. А учитывая, что большое количество работодателей будет затронуто, Российский союз промышленников и предпринимателей обсуждает на своей площадке эту концепцию федерального закона.

Ельцова также рассказала, что уже сейчас в Трудовом кодексе есть элементы, связанные с дистанционные работой. Например, активно идет развитие электронной цифровой подписи, развитие системы информационных технологий. Замминистра сообщила, что внедрение электронного документооборота потребует поправок в Трудовой кодекс, также будут изменены подзаконные акты. Внутри правительства, по ее словам, эта работа проводится по обсуждению, какие еще поправки нужно внести.

Действия в интересах работника

Ельцова подчеркнула, что для работников должна быть создана комфортная, понятная среда – в этом и заключается длительность процесса по переходу на электронный документооборот.

"Наемный работник не должен чувствовать дискомфорт в связи с тем, что мы внедряем новые информационные технологии. Нам важно, чтобы человек в этой системе, перемещаясь по рынку труда с одного предприятия на другое, имел сервисы, которые понятны ему и понятны работодателю", — сказала она.

"Если мы что-то отменяем, это должно быть комфортно. Если человеку предъявляются какие-то требования представить документы, то мы должны убрать барьеры, так, чтобы человек не страдал", — добавила собеседница агентства.

Направления работы

Ельцова отметила, что трудовая книжка – это только один из документов, который планируется перевести в электронный вид.

"У нас два стратегических направления взаимодействия с работодателями и работниками. Первое – это документооборот, который сегодня числится обязательно в письменной форме. Мы обсуждаем с работодателями и профсоюзами, какие документы и как, в какие сроки можно заменить электронной версией. Будет это вместе сразу готовиться в виде законопроекта или частями – это будет решено совместно с партнерами", — рассказала она.

Второе, по словам Ельцовой — электронный надзор, который сейчас обсуждается с участием работодателей и профсоюзов, в частности, идет дискуссия о том, как сделать этот сервис более удобным.

"Как он будет работать этот сервис, чтобы с одной стороны, в случае, если идет жалоба от работников, мы смогли оперативно работать и получить необходимые документы для проверки этого факта, и для работодателей. Например, при проверках они смогут в режиме онлайн получить информацию – это минимизация бумажного документооборота. Все прекрасно понимают, что есть определенные выгоды для всех сторон. Вопрос только в подготовке этого документа, какие точечные поправки надо произвести", — сказала Ельцова.

Она заверила, что "эти процессы в самой активной фазе".

"Но мы хотели бы, как Минтруд России, чтобы все вопросы были максимально согласованы всеми сторонами социального партнерства, тогда это успех, тогда это понимание, тогда это реальное снижение издержек в излишней бумаги, это оперативность", — резюмировала замминистра.