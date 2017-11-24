В Госдуме предложили признать McDonald’s и KFC иностранными агентами

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Госдуме предложили признать иностранными агентами McDonald's, KFC и другие зарубежные сети ресторанов фастфуда в России, сообщает RT со ссылкой на автора инициативы депутата Бориса Чернышова.
По мнению парламентария, рестораны фастфуда и их "агрессивная реклама" насаждают россиянам вредные пищевые привычки и чуждые ценности, одновременно снижая интерес к традиционной русской кухне.
"Идеология фастфуда — борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду", — подчеркнул Чернышов.
Он напомнил, что регулярное употребление в пищу используемых при приготовлении фастфуда компонентов, таких как пальмовое масло, приводит к поражению внутренних органов и ожирению.
Депутат призвал усилить проверки в отношении ресторанов фастфуда, а рекламные сообщения соответствующих компаний пометить специальной маркировкой "продукция иностранного агента".