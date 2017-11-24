МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, который обязывает торговые центры, находящиеся рядом с федеральными автодорогами, строить съезды на них и создавать парковки.

Документ распространяет установленные законодательством для объектов дорожного сервиса требования на стационарные торговые объекты общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, присоединяемые к автомобильным дорогам федерального значения. При этом региональные и местные органы власти будут вправе принимать решения о применении положений таких требований к стационарным торговым объектам, присоединяемым к автодорогам регионального, межмуниципального и местного значения соответственно.

По действующему законодательству объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автодороги. При примыкании одной автодороги к другой подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и элементами обустройства автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Аналогичные требования предлагается распространить и на соответствующие торговые центры.

"Принятие законопроекта будет способствовать упорядочиванию деятельности по присоединению объектов дорожного сервиса и стационарных торговых объектов к автомобильным дорогам и исключению образования автомобильных заторов в местах такого присоединения", — отмечают авторы.