Онищенко прокомментировал идею не продавать алкоголь пьяным покупателям

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Инициатива отказывать в продаже алкоголя нетрезвым гражданам не нова, но ее нужно реализовывать, исходя из современных реалий, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Ранее Минздрав РФ предложил проект изменений в федеральный закон, которым предлагается ввести новые правила для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, а также ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать спиртное сильно выпившим гражданам.

"Сама идея не новая, она была, и просто ее надо вернуть в современные реалии", — сказал Онищенко.

По его мнению, в сегодняшней экономической и социальной ситуации для сотрудников магазинов, особенно небольших, такая норма будет практически невыполнима. В то же время депутат считает, что подобная норма необходима, однако нужно очень тщательно продумать ее администрирование.

"Продавец или кассир в крупном магазине может нажать тревожную кнопку, и охранники утихомирят желающего помолиться языческому богу Бахусу, а в маленьком магазине где-нибудь в селе… вот тут уже будет проблема", — отмечает Онищенко.

Он также подчеркивает необходимость критериев, по которым в магазине или ресторане будут определять выпившего посетителя, сравнивая норму с запретом на продажу алкоголя несовершеннолетним. "Продажа алкоголя несовершеннолетним… где есть критерии: если (у продавца – ред.) какие-то сомнения – покажи паспорт… А тут какой критерий? Пьяный он, не пьяный. Запах, ну и что запах?", — сказал депутат.

Как заявил Онищенко, необходимо определить, кто именно будет выполнять предлагаемую норму, отметив, что возлагать это только на продавца нельзя.