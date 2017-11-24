Госдума приняла закон о блокировке звонков "телефонных террористов"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, а также предусматривает обязанность оператора связи передавать в неизменном виде номер абонента, инициирующего отправку sms-сообщения.
Документ был внесен в Госдуму сенатором Людмилой Боковой. Согласно законопроекту, передающий короткое текстовое сообщение оператор связи обязан передавать в сеть другого оператора в неизменном виде номер, выделенный абоненту, инициировавшему отправку данного сообщения, в соответствии с условиями договора об оказании услуг связи.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас короткие текстовые сообщения могут рассылаться с использованием абонентских номеров из ресурса нумерации, не выделенных инициатору такой рассылки оператором связи, а происходящая в этом случае подмена номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются такие сообщения.
Поправки обязывают оператора связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.
Подобный запрос от правоохранительных органов или Роскомнадзора также может быть направлен по результатам контрольных мероприятий в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.
Авторами этой поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Кроме того, законопроект предполагает, что у оператора связи возникнет обязанность передавать в неизменном виде номер, с которого не только посылаются sms-сообщения, но и осуществляются голосовые звонки.
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Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.