Глава Российского авторского общества рассказал о росте выплат авторам

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) стало распределять вознаграждения по новой схеме — за трехмесячный период, в среднем выплаты авторам выросли в полтора-два раза, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор РАО Максим Дмитриев.

"Я постоянно анализирую данные и отслеживаю динамику выплат, сравнивая их с прошлыми периодами. Могу сказать, что в среднем выплаты авторам выросли в полтора-два раза", — сказал он.

Дмитриев рассказал, что вознаграждения стали распределяться иначе.

"Мы стремимся повысить корректность и точность сбора и распределения вознаграждения, в первую очередь, за счет получения сведений о фактическом использовании музыкальных произведений от пользователей. Установлен трехмесячный период, в течение которого агенты получают от пользователей отчеты", — сказал гендиректор РАО.

Процесс распределения средств, по его словам, основан "только на фактических данных, в отличие от прежней модели распределения, которая использовалась в РАО — "статистических данных", не подкрепленных никакими исследованиями.

"Главное — показать автору, в случае если у него возникнут вопросы, почему здесь он получил условно 3 рубля, а здесь — 300 тысяч. Мы хотим, чтобы авторы понимали, почему, когда и за что им начислена та или иная сумма, а не рассчитывали на какую-то фиксированную выплату ежемесячно. Наша задача состоит в том, чтобы размеры выплат соответствовали реальному положению вещей — например, тому, насколько популярен тот или иной композитор или исполнитель, как часто исполняются его произведения", — отметил Дмитриев.

Российское авторское общество — некоммерческая общероссийская общественная организация, управляющая имущественными правами авторов.

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