МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Впервые за три года Госдума принимает бюджет роста, в документе предусмотрен рост зарплат, денежного довольствия военнослужащих, сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

"Во-первых, главный показатель бюджета, где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста. И мы еще подчеркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами", — сказал Володин журналистам.