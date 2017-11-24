МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ распорядился выдать в 2018 году более 90 тысяч разрешений иностранным гражданам на временное проживание в России, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в пятницу.

"Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками", — говорится в документе.

Как отмечается, количество выделенных на 2018 год разрешений на 19 800 меньше, чем в 2017 — в этом году квота составляет 110 160 разрешений.

По данным правительства, размер квоты на 2018 год установлен на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые были подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.