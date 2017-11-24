В Приморье дальневосточный леопард впервые "спел" на камеру

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Камера в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье впервые записала голос дальневосточного леопарда — звуки, позволяющие крупным кошкам общаться между собой, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Видео с необычным звуковым сопровождением было получено в заповеднике "Кедровая падь", который входит в состав ФГБУ "Земля леопарда". Одна из камер установлена здесь у вершины горного хребта… В этот раз в объективе фотоловушки оказался дальневосточный леопард Leo 12M по имени Тайфун – хозяин этой территории. Добравшись до излюбленного места отдыха, пребывающий в расслабленном состоянии хищник обозначил свое присутствие мощным ревом. Тишину заповедной тайги нарушил резкий звук – сигнал для всех лесных обитателей", — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, Тайфун продемонстрировал поведение здорового взрослого самца: он заявил о своих правах на территорию.

"Услышать в лесу леопарда удается редко, а записать этот звук мы и вовсе смогли впервые", — отметил инженер-исследователь отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук.

По его словам, вокализация может использоваться в сезон размножения, когда хищник привлекает партнера громким рычанием. Особые звуки может издавать и кошка-мать, зовущая своих детенышей. Также леопарды могут заявлять о себе визуальными и запаховыми метками.