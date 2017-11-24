В Приморье дальневосточный леопард впервые "спел" на камеру

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Камера в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье впервые записала голос дальневосточного леопарда — звуки, позволяющие крупным кошкам общаться между собой, сообщает пресс-служба нацпарка.
Как отмечают специалисты, Тайфун продемонстрировал поведение здорового взрослого самца: он заявил о своих правах на территорию.
"Услышать в лесу леопарда удается редко, а записать этот звук мы и вовсе смогли впервые", — отметил инженер-исследователь отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук.
По его словам, вокализация может использоваться в сезон размножения, когда хищник привлекает партнера громким рычанием. Особые звуки может издавать и кошка-мать, зовущая своих детенышей. Также леопарды могут заявлять о себе визуальными и запаховыми метками.