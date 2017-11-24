В Москве рассказали о числе хакерских атак на портал правительства города

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Частота хакерских атак на информационные ресурсы правительства Москвы с 2016 года выросла в два раза, заявил РИА Новости замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) города Александр Горбатько.
Горбатько отметил, что на сегодняшний день в департаменте наблюдают, скорее, "не массовые хакерские атаки", а "таргетированные", то есть атаки, целью которых являются информационные системы и сервисы ДИТ. Чаще всего, по его словам, злоумышленники пытаются копировать или исказить конфиденциальные данные.
Замглавы ведомства подчеркнул, что Москва является одним из лидеров в сфере информационной безопасности в российском госсекторе. Так, с 2011 года город, в том числе вместе с ФСБ, разрабатывает системы безопасности.
"Созданная система защиты строится по принципу классического сегментирования ресурсов и контроля трафика на разных уровнях. Именно такой подход позволяет нам не допускать утечек информации и предотвращать вредоносные воздействия", — пояснил Горбатько.
"Сейчас единая почтовая система правительства Москвы работает на Microsoft Exchange Server, клиентский доступ обеспечивается через приложение Microsoft Outlook. Параллельно с этим в рамках пилотного проекта тестируется отечественный почтовый клиент "Мой офис", который считается хорошо защищенным", — сказал Горбатько.