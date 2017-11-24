Эксперт рассказал, при каких условиях Джабраилов может вернуть пистолет

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пистолет экс-сенатора Умара Джабраилова могут вернуть ему том в случае, если его восстановят в правах на ношение, сообщил РИА Новости специалист по уголовному праву, адвокат Алексей Синицын.

Тверской суд Москвы в среду приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей бывшего сенатора Умара Джабраилова за стрельбу в элитном отеле в центре столицы.

"Согласно Правилам награждения граждан Российской Федерации оружием, утвержденных правительством изъятое наградное оружие передаются Росгвардией в наградной фонд, а разрешение на хранение и ношение наградного оружия аннулируется органом, выдавшим это разрешение. В случае восстановления гражданина в правах на наградное оружие возможен его возврат", — сказал Синицын.

По его словам, преступление, в совершении которого обвинили Джабраилова (часть 1 статьи 213 УК РФ) относится к категории средней тяжести. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

"При этом орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются. В данном случае пистолет был передан в Росгвардию", — добавил Синицын.

В конце августа Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упоминал, что он "человек контуженый" — "участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО".

Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам.