Гендиректор РАО рассказал о получателях крупнейших авторских вознаграждений

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Крупнейшими получателями авторского вознаграждения за свои произведения являются театральные деятели — режиссеры, хореографы и драматурги, а также композиторы, пишущие музыку для кино, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор РАО Максим Дмитриев.

"В первую очередь — это театральные деятели: режиссеры-постановщики, хореографы, драматурги, либреттисты. Вознаграждение зависит от цен на билеты и размеров зала. Поэтому, предположим, режиссер-постановщик Большого театра может получать в месяц порой больше 10 миллионов рублей", — рассказал Дмитриев.

Вторая категория, которая получает крупные выплаты, по его словам, это композиторы, пишущие музыку для кино.

"Если фильм успешно прошел в прокате, заработал хорошую "кассу", то автору формируются крупные начисления. Это касается не только композиторов, пишущих для "большого метра", но и для сериалов, а также музыку для рекламы. Достаточно высоко оплачивается творческий вклад постановщиков цирковых номеров и композиторов, пишущих музыку для сопровождения цирковых программ", — рассказал гендиректор РАО.

Он отметил, что крупнейшими получателями вознаграждения также являются юридические лица – российские музыкальные издательства и представительства иностранных компаний – например, за музыку зарубежных исполнителей, которая звучит на радиостанциях.

Российское авторское общество — некоммерческая общероссийская общественная организация, управляющая имущественными правами авторов. В июне 2016 года в офисе РАО в Москве и в доме тогдашнего руководителя организации Сергея Федотова прошли обыски. Федотов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия ущерб от его действий превысил 500 миллионов рублей.

В августе 2016 года для выхода из кризиса авторы собрали внеочередную конференцию, на которой был избран новый гендиректор РАО Максим Дмитриев.