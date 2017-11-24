Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать на исследования рака

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Семья скончавшегося 22 ноября российского оперного певца Дмитрия Хворостовского попросила его поклонников в память о нем делать пожертвования в пользу британской благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями рака.

"Семья Хворостовских хотела бы поблагодарить всех за поток любви и поддержки в это трудное время. Вместо цветов они предлагают делать пожертвования в пользу Cancer Research UK", — говорится в сообщении, размещенном семьей на странице певца в социальной сети Facebook.

На сайте самой организации UK Cancer Research размещены некролог Хворостовскому и краткая информация о раке мозга. На данный момент объем пожертвований, сделанных в память певца, составили 2 тысячи 292 фунта стерлингов.

Хворостовский, много лет живший в Лондоне с семьей, умер на 56-м году жизни после долгой тяжелой болезни — у него был рак мозга.