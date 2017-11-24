Нищий по желанию. Что едят те, кто полностью отказался от денег

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. Пока одни спешат на распродажи, другие отказываются от походов в магазин. В 2017 году по иронии судьбы "черная пятница" совпала со Всемирным днем отказа от покупок, который ежегодно отмечается 24 ноября. Помимо шопоголиков, в мире есть люди, которые совсем отказались от денег и предпочитают по идейным соображениям есть просроченные продукты и жить в чужих домах. Корреспондент РИА Новости поговорила с теми, кто теперь работает за еду и лекарства.

Безденежная жизнь

Москвичу Алексею почти 30, и уже пять лет он почти не пользуется деньгами. По образованию Алексей политолог и по совместительству фотограф. "Когда я ушел с последнего места работы, то осознал, что деньги — это зависимость, почти как наркотики. Есть деньги — ты счастлив, а нет денег — все пропало. Я хотел излечиться от этого, и у меня получилось", — рассказал он.

Молодой человек признает, что поначалу обходиться без денег было очень тяжело."Я представить себе не мог, что, не имея денег, можно снимать квартиру, бесплатно питаться, развлекаться и ходить в музеи. Я думал, что превращусь в бомжа, но в итоге у меня всегда есть чистая одежда и крыша над головой", — рассказывает Алексей.

Он состоит в "Обществе осознанного потребления" — группе единомышленников, которые принципиально не зарабатывают, но и не тратят, живут по бартеру.

Живу — не тужу

Раньше Алексей снимал квартиру, но после отказа от денег это стало невозможным. Однако решение найти удалось: "Сейчас я живу с большой семьей в их доме, где выполняю обязанности садовника, догситтера, сантехника и иногда уборщика. Это не унизительно: хозяева хорошо ко мне относятся, а я живу у них, сплю на мягкой кровати и могу пользоваться электроэнергией и водой", — рассказывает он.

Чаще всего Алексея спрашивают о том, как он обеспечивает себя едой. По его словам, эту проблему удалось довольно просто решить. "Питание можно получить самыми разными способами: фудшеринг, бесплатные обеды и ужины, открытия ресторанов. Если у тебя есть страничка хоть в одной социальной сети, то можешь быть спокоен: голодным не останешься".

Мужчина состоит в группах фудшеринга, где еду можно получить бесплатно разными способами. Через социальные сети магазины, рестораны, кафе и пекарни сообщают о раздаче пищи, "которая по каким-либо причинам больше не годится для продажи". "Иногда можно встретить объявления обычных пользователей, которые, например, случайно купили не то печенье и готовы его отдать. Бывают просроченные продукты, но я обычно беру макароны, рис и гречку. Плохо, что не раздают мясо и рыбу, — волей-неволей становишься веганом", — говорит Алексей.

Предметы быта, по словам Алексея, тоже можно обменять или получить бесплатно. Так, например, телефон Алексей не покупал: "Люди зря недооценивают силу розыгрышей в социальных сетях. Я таким образом выиграл Iphone 7 и Android, который обменял на недорогой ноутбук". За связь мужчина тоже не платит, у него даже нет сим-карты. С близкими он общается с помощью мессенджеров, а точек бесплатного доступа к Wi-Fi в городе много.

"Самое сложное — это транспорт. Тут пока я не нашел действенного способа: куда возможно — хожу пешком. Если нужно метро, приходится все-таки тратиться на проездной — деньги я ищу на улице. Еще иногда я нахожу неиспользованные билеты прямо у входа — это, конечно, манна небесная!" — говорит Алексей.

Работаю за одежду

Алексей официально нигде не работает, но проводит фотосъемки по бартеру: одна съемка — одна рубашка или джинсы. Либо что-то еще из одежды, необходимое прямо сейчас. "Это действенный способ жить: делаю то, что мне нравится, и в общем-то счастлив. Секрет не в том, что я нищий, а в том, что общество не умеет ценить то, что имеет".

Алексей даже умудряется бесплатно ходить в кино и музеи: "Про бесплатные дни в музеях все знают, а вот про разные акции в кино — нет. Их не так много, но есть, например "Приди в белом — и билет бесплатный". Вообще же, по словам мужчины, сейчас в группах в соцсетях можно найти все что угодно: есть "аптекашеринг" (место, где бесплатно раздают ненужные лекарства), "стройшеринг" и "сдам жилье бесплатно".

"Единственный минус моего образа жизни — партнер. Если говорить о быстрых сексуальных связях, то это можно тоже сделать по бартеру. Но найти спутника по жизни мне тяжело. Пока я только однажды встречал такую "аскетку", но она была занята. Мне хочется найти себе женщину, но ни о какой полноценной семье речи не идет, потому что детей я не хочу".

По мнению социологов, подобное поведение пока исследовано мало, но само наличие таких групп привлекает внимание ученых. "Носит ли это массовый характер, определить сложно. Люди, отказывающиеся от денег в России, — это скорее субкультура. Тогда как в США и Европе подобное можно встретить в разы чаще", — говорит социолог Мария Красильникова.

Полный анархизм

Ольга (имя изменено по просьбе героини) живет в Подмосковье. Вместе с несколькими девушками она снимает небольшой загородный дом. "В месяц у нас на 10 человек выходит около 10 тысяч рублей. Каждая из нас так или иначе находит эти деньги: собираем на улице по копеечке", — делится девушка.

Ольга признается, что раньше, как и любой женщине, ей хотелось покупать красивую одежду и баловать себя время от времени сладким. По ее рассказу, в какой-то момент деньги закончились. Тогда она просто решила, что больше не будет искать возможности их заработать: "Я отказалась от всего мирского: от мужчин, платных мероприятий, путешествий, от всего того, что вызывает классовое неравенство. Я считаю, что люди всю жизнь убивают на то, чтобы зарабатывать деньги, а не быть счастливыми".

Ольга уверяет, что "ненавидит макияж, каблуки, пирсинг и тату": "Не понимаю, как человек может тратить на это деньги? Я, например, когда предлагают бритву, даже не беру ее. Мне кажется, что волосы на теле — это нормально. Так зачем бросать деньги и энергию на ветер?"

Как и Алексей, девушка пользуется фудшерингом и соцсетями, однако чаще практикует так называемое фриганство — поиск еды по помойкам: "Я научилась принимать себя, жить для себя. Еда утомляет и утяжеляет, я не хочу о ней думать. Для меня важно другое — чувствовать природу и свою свободу от всех тягот общества".

Нищим быть не стыдно

Ольга заявляет, что таким образом она выступает против классового неравенства и экономической дискриминации: "Бедной быть не стыдно. А богатство — это всегда результат эксплуатации бедных. Я за экономическое равенство, сокращение рабочего дня, безусловный базовый доход и экономику дара, насколько это возможно".

Девушка называет себя чайлдфри: она не видит смысла заводить детей. "У меня много энергии, я всегда в хорошем настроении. Считаю, что источник психологических проблем — не в голове, а в окружающих условиях. Мне хочется посвятить свою жизнь чему-то важному, хоть я и не закончила университет — бросила после третьего курса", — говорит она.

Ольга уверена, что живет полноценной жизнью и без денег. Она надеется, что когда-нибудь общество станет нормально воспринимать ее образ жизни и не будет относиться к ней как к обычному бомжу.