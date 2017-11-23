Минздрав предложил магазинам не продавать алкоголь пьяным покупателям

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает ввести новые правила для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, а также ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать его сильно выпившим гражданам, проект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в четверг.
"Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в тексте сообщения.
Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции, помещения — таким образом, чтобы их демонстрация "осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары".
"Требования настоящего пункта не распространяются на специализированные стационарные торговые объекты, предназначенные исключительно для розничной продажи алкогольной продукции", — подчеркивается в документе.