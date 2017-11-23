Минздрав предложил магазинам не продавать алкоголь пьяным покупателям

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает ввести новые правила для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, а также ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать его сильно выпившим гражданам, проект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в четверг.

Ведомство предлагает ввести изменения в статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление.

"Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции, помещения — таким образом, чтобы их демонстрация "осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары".

Минздрав поясняет, что это может быть отдельное помещение, торговый зал с отдельным входом или ширмы. Кроме того, отмечается, что указателей и вывесок быть не должно.

"Требования настоящего пункта ‎не распространяются на специализированные стационарные торговые объекты, предназначенные исключительно для розничной продажи алкогольной продукции", — подчеркивается в документе.