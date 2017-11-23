Контролер станции МЦК приняла роды у пассажирки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Старшему контролеру станции "Кутузовская" Московского центрального кольца (МЦК) пришлось принять роды у пассажирки, сообщили в пресс-службе МЦК в четверг.

"Пару дней назад на МЦК произошло радостное событие — на ТПУ "Кутузовская" родилась девочка", — говорится в сообщении в официальном аккаунте МЦК в Telegram.

Как рассказали в пресс-службе, в павильоне станции будущей маме стало нехорошо, после чего сотрудники ТПУ разместили семью в кабинете начальника станции и вызвали скорую.

"Но ребёнок решил её (скорой) не дожидаться. Старший контролёр ТПУ Елена Анатольевна, находившаяся рядом с беременной женщиной, не растерялась и ненадолго сменила профессию, приняв роды", — говорится в сообщении.

Как отметили в МЦК, все прошло весьма благополучно, на свет родилась девочка, и маму вместе с новорожденной передали подоспевшим медикам.