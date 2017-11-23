В Парке Горького открылся стереокаток

Отдыхающие на открытии Стрит-катка в Парке Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие на открытии Стрит-катка в Парке Горького в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стереокаток открылся в столичном Парке Горького в четверг, средний чек на одно посещение катка в среднем обойдется в 300-500 рублей на человека, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказала директор парка Марина Люльчук, в этом году на катке увеличили площадь льда на одну тысячу квадратных метров, также на один час продлено время работы ледовой площадки по выходным.

"Мы поменяли систему доступа на каток, увеличили число пунктов проката, и теперь на катке одновременно могут находиться около 6 тысяч человек, в том году было 4,5 тысячи человек", — сообщила она в ходе открытия катка.

Арку главного входа украсили неоновыми изображениями пар фигуристов, которые, загораясь по очереди, создают анимационный эффект. В оформлении катка использованы волнообразные паттерны, которые напоминают звуковую дорожку. Главной инсталляцией катка стал десятиметровый светодиодный куб, на его создание ушло более 15 километров светодиодной ленты. Арт-объект разместили на месте чаши центрального фонтана.

Как рассказал во время открытия глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, в городе прошла масштабная подготовка к зимнему сезону: создано несколько сотен катков, из них 45 находятся в ведении департамента, 16 ледовых площадок работают бесплатно. По ожиданиям властей, за сезон московские парки посетят 27 миллионов человек.

"Для этого в городе создано огромное количество инфраструктуры, мы готовы встретить новый сезон. Для этого у нас подготовлено 177 километров лыжных трасс, 102 универсальные детские площадки, 12 ледовых городков, 112 пунктов проката снежного инвентаря. Естественно, будут спортивные занятия" — рассказал он.

В самом Парке Горького за сезон пройдет более 1,8 тысячи мероприятий.