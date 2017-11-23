Владимирская область потратит в 2018 году на образование 13,5 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бюджет Владимирской области останется социально ориентированным в 2018 году; в частности, на образование из регионального бюджета выделят 13,5 миллиарда рублей, на строительство школ — около 700 миллионов и 277 миллионов — на путевки в санатории и оздоровительные лагеря для подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания Владимирской области.

Депутаты комитета по образованию, науке, культуре, туризму, спорту, делам молодежи и СМИ рассмотрели проект трехлетнего бюджета области по своим профильным направлениям.

"На образование в 2018 году планируется направить из областного бюджета 13,5 миллиарда рублей, а в 2019 и 2020 годах по 13 миллиардов. На строительство школ в 2018 году выделено 698,5 миллиона, в 2019-2020 годах — по 422 миллиона ежегодно. Выделяемые средства планируется направить на строительство шести школ в разных районах области. По 15 миллионов рублей ежегодно будет выделяться муниципальным образованиям на приобретение автобусов для сельских школьников", — рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Поддержка научно-технического творчества детей и подростков и, в частности, технопарка "Кванториум-33" обойдется области в 18 миллионов рублей ежегодно. Также предусмотрены расходы на организацию и проведение открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia — по 11,2 миллиона рублей каждый год. Почти 277 миллионов выделено на приобретение 10,5 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей в санаториях и лагерях Ивановской области и Краснодарского края, в Словении, на Черноморском побережье, а также в своем регионе. На организацию областных профильных смен в оздоровительных лагерях для более чем тысячи детей планируется выделять 11,5 миллиона рублей ежегодно.

Владимирские депутаты обсудили и те строки расхода, которые касаются учреждений культуры, проведения реставрационных работ и праздничных мероприятий.

"На развитие материально-технической базы госучреждений сферы культуры в следующей году будет направлено почти 97 миллионов рублей. На проведение ремонта и реставрации шести памятников истории и культуры выделено 60 миллионов рублей. На подготовку и празднование 850-летия Гороховца выделено 29 миллионов, из них восемь пойдут на завершение реставрации памятников истории и культуры города, начатой в текущем году. Предусмотрены расходы и на проведение всероссийского театрального фестиваля "У Золотых ворот", конкурса исполнителей русского романса, межрегионального фестиваля театров кукол и Фатьяновского праздника поэзии и песни", — конкретизировали в пресс-службе заксобрания.

В связи с присвоением городу Владимиру статуса "Библиотечная столица России 2018 года" пять миллионов рублей будет направлено на проведение Всероссийского библиотечного конгресса. Еще два миллиона уйдут на культурную программу, которая будет организована в Суздали и Владимире для иностранных гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года.