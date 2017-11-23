РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Владимирская область потратит в 2018 году на образование 13,5 млрд рублей

19:4423.11.2017
080
© Фото : пресс-служба Заксобрания Владимирской областиВладимирская область потратит в 2018 году на образование 13,5 млрд рублейВладимирская область потратит в 2018 году на образование 13,5 млрд рублей
© Фото : пресс-служба Заксобрания Владимирской области

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бюджет Владимирской области останется социально ориентированным в 2018 году; в частности, на образование из регионального бюджета выделят 13,5 миллиарда рублей, на строительство школ — около 700 миллионов и 277 миллионов — на путевки в санатории и оздоровительные лагеря для подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания Владимирской области.

Владимирская область планирует направить в ЖКХ в 2018 году 1,4 млрд рублей
© Фото : пресс-служба Заксобрания Владимирской области
Владимирская область планирует направить в ЖКХ в 2018 году 1,4 млрд рублей
Депутаты комитета по образованию, науке, культуре, туризму, спорту, делам молодежи и СМИ рассмотрели проект трехлетнего бюджета области по своим профильным направлениям.

"На образование в 2018 году планируется направить из областного бюджета 13,5 миллиарда рублей, а в 2019 и 2020 годах по 13 миллиардов. На строительство школ в 2018 году выделено 698,5 миллиона, в 2019-2020 годах — по 422 миллиона ежегодно. Выделяемые средства планируется направить на строительство шести школ в разных районах области. По 15 миллионов рублей ежегодно будет выделяться муниципальным образованиям на приобретение автобусов для сельских школьников", — рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Поддержка научно-технического творчества детей и подростков и, в частности, технопарка "Кванториум-33" обойдется области в 18 миллионов рублей ежегодно. Также предусмотрены расходы на организацию и проведение открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia — по 11,2 миллиона рублей каждый год. Почти 277 миллионов выделено на приобретение 10,5 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей в санаториях и лагерях Ивановской области и Краснодарского края, в Словении, на Черноморском побережье, а также в своем регионе. На организацию областных профильных смен в оздоровительных лагерях для более чем тысячи детей планируется выделять 11,5 миллиона рублей ежегодно.

Владимирская область. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Владимирская область направит на социальные нужды 70% бюджета
Владимирские депутаты обсудили и те строки расхода, которые касаются учреждений культуры, проведения реставрационных работ и праздничных мероприятий.

"На развитие материально-технической базы госучреждений сферы культуры в следующей году будет направлено почти 97 миллионов рублей. На проведение ремонта и реставрации шести памятников истории и культуры выделено 60 миллионов рублей. На подготовку и празднование 850-летия Гороховца выделено 29 миллионов, из них восемь пойдут на завершение реставрации памятников истории и культуры города, начатой в текущем году. Предусмотрены расходы и на проведение всероссийского театрального фестиваля "У Золотых ворот", конкурса исполнителей русского романса, межрегионального фестиваля театров кукол и Фатьяновского праздника поэзии и песни", — конкретизировали в пресс-службе заксобрания.

В связи с присвоением городу Владимиру статуса "Библиотечная столица России 2018 года" пять миллионов рублей будет направлено на проведение Всероссийского библиотечного конгресса. Еще два миллиона уйдут на культурную программу, которая будет организована в Суздали и Владимире для иностранных гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена