Правила поведения в московских аэропортах планируют разработать к ЧМ-2018

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правила поведения в аэропортах московского транспортного узла планируют разработать к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает корреспондент РИА Новости из Московской областной думы.
"Необходимо утверждение примерно таких правил поведения пассажиров, какие действуют в московском метрополитене. Их периодически транслируют по громкой связи, их знают сотрудники полиции, за их нарушение прописаны штрафные санкции. Например, нельзя находиться в пачкающей одежде, не заступать за жёлтую черту и так далее ", — сказал заместитель генерального директора по обслуживанию пассажиров и воздушных судов АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Кайгородов.
Он предложил разработать свод правил поведения пассажиров в аэропортах московского транспортного узла и ввести ответственность за их нарушение, прописав размер штрафов в областном Кодексе об административных правонарушениях.
Проект единых правил руководство Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского планируют представить в ближайшее время.
Финальная часть 21 чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в истории станет страной-хозяйкой мундиаля.