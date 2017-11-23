Почти каждый пятый россиянин прибегал к гомеопатии, показал опрос

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Практически каждый пятый россиянин применял гомеопатические средства, однако даже среди использовавших гомеопатию респондентов далеко не все доверяют такому методу, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, об этом говорится в меморандуме, подготовленном комиссией. Минздраву РФ рекомендуется вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных учебных учреждениях, не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи. В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию сферы гомеопатии в России.

Согласно опросу, большинство россиян (74%) так или иначе знают, что такое гомеопатический метод лечения, больше половины россиян (58%) что-то слышали о гомеопатии, не знакомы с ней четверть опрошенных (25%). Как показал опрос, более половины россиян (54%) никогда не применяли гомеопатические средства, использовали их на себе или членах семьи 19% респондентов.

Как сообщает ВЦИОМ, четверть знающих о гомеопатии (25%) выразили доверие этим методам лечения (из них 5% доверяют полностью), не доверяют – 59%. Из тех, кто лично применял гомеопатию, ей доверяют 62%, а 37% — не доверяют.

Отвечая на вопрос, что способствует недоверию к гомеопатии, респонденты назвали недостаточную информированность о данном методе (14%) и отсутствие его эффективности (9%), еще 5% опрошенных прямо назвали гомеопатию шарлатанством, 8% объяснили, что доверяют классической медицине.

Опрос ВЦИОМ проведен 2-6 октября по телефону среди 1800 респондентов в возрасте от 18 лет.