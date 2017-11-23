Правительство одобрило законопроект о государственном контроле

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Кабинет министров РФ на заседании в четверг одобрил законопроект о государственном и муниципальном контроле, который позволит повысить безопасность граждан, а также качество продукции и услуг, сообщили в пресс-службе Открытого правительства.

По словам министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, данный документ должен повысить безопасность граждан, качество продукции и услуг, которые сегодня предоставляются. "Сфера государственного контроля затрагивает и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы торговли, здравоохранения, образования. А с другой стороны, мы будем проводить эту модернизацию госконтроля с тем, чтобы значительно сократить неэффективную административную нагрузку на бизнес", — сказал журналистам Абызов.

"Постарались основные наши результаты, реформу контрольно-надзорной деятельности включить, в том числе, и в основополагающий новый закон о государственном и муниципальном контроле, который сегодня представлялся на заседании правительства. Этим законом будут систематизированы все виды государственного контроля, будут систематизированы все виды надзорных мероприятий, которые госконтролеры используют в своей повседневной деятельности", — добавил он.

Законопроект неоднократно дорабатывался, чтобы не допустить углубления негативных явлений в системе госконтроля. Результатом работы стал компромиссный вариант. Проект закона был одобрен ведущими деловыми объединениями – РСПП, ТПП, Деловая Россия и Опора России, получил положительное заключение Минюста и Общественно-делового совета.

Задача законопроекта – при снижении административной нагрузки на бизнес обеспечить новый уровень безопасности граждан. Главная новация документа – внедрение в надзорных ведомствах систем управления рисками. Основным инструментом снижения избыточного давления на добросовестный бизнес будет переориентация контроля на объекты повышенного риска на граждан и на организации, систематически допускающих грубые нарушения законодательства. Предприятия, отнесенные к низкой категории риска и добросовестно соблюдающие законодательство, будут освобождены от плановых проверок.

Кроме того, законопроект вводит общие подходы к оценке результативности и эффективности контроля.