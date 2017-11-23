Перинатальный центр стоимостью 2,5 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Пензе

САРАТОВ, 23 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Перинатальный центр, рассчитанный на 130 мест, стоимость строительства и оснащения которого составила почти 2,5 миллиарда рублей, введен в эксплуатацию в Пензе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе губернатора области.

"Перинатальный центр введен в эксплуатацию. Сегодня в 11.55 мск в нем появился на свет первый ребенок — девочка весом 3,3 килограмма, ростом 52 сантиметра", — сказала собеседница агентства.

Губернатор Иван Белозерцев в четверг в перинатальном центре поздравил первую роженицу с появлением на свет дочки и отметил, что это очень значимое и очень долгожданное событие для нового медцентра.

"Мы рассчитывали, что это случится в конце ноября и не отошли от этого плана. В перинатальном центре находятся в настоящее время еще несколько женщин, которые должны родить в ближайшее время. И с каждым днем их будет все больше. Новое учреждение родовспоможения рассчитано на 130 коек", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

По данным пресс-службы, ежегодно в перинатальном центре планируется принимать около 4,5 тысячи родов, в нем работают около 300 сотрудников, которые прошли обучение в федеральных симуляционных центрах в Иваново и Санкт-Петербурге. В центре будут оказывать все виды высококвалифицированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную в области акушерства и гинекологии. Для постоянного мониторинга за беременными группы риска будут использоваться телемедицинские технологии. Общая стоимость проекта составила почти 2,5 миллиарда рублей.

"В Пензе доля отечественной высокотехнологичной техники по отношению к зарубежной составила 60%, такое же оборудование мы экспортируем в 95 стран мира. Кроме того, "Ростех" планирует обеспечить пензенский центр двумя автомобилями скорой медицинской помощи класса "С", — цитирует слова гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова пресс-служба губернатора.

Строительство медцентра в Пензе проводилось по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках "Ростех" определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных клиник по всей стране. Ранее были введены в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани.